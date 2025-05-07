Полпред Жога назвал самокаты «национальной проблемой»

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выступил за установление законодательных ограничений для владельцев и пользователей электросамокатов. Такое мнение он высказал на встрече с редакторами ведущих свердловских СМИ, на которой был и представитель URA.RU.
Жога отметил, что видит, какое количество аварий провоцируют самокатчики, но при этом отметил, что «любое транспортное средство» несет определенную угрозу. «В этом направлении идет работа. Это проблема не только Екатеринбурга. В чем-то, может быть, даже национальная проблема. И решение, я думаю, будет в ближайшем будущем — с изменением законодательства», — сказал полпред.
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