Полпред Жога назвал самокаты «национальной проблемой»

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В скором времени, вероятно, последуют изменения в законах для самокатов
В скором времени, вероятно, последуют изменения в законах для самокатов Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выступил за установление законодательных ограничений для владельцев и пользователей электросамокатов. Такое мнение он высказал на встрече с редакторами ведущих свердловских СМИ, на которой был и представитель URA.RU.

Жога отметил, что видит, какое количество аварий провоцируют самокатчики, но при этом отметил, что «любое транспортное средство» несет определенную угрозу. «В этом направлении идет работа. Это проблема не только Екатеринбурга. В чем-то, может быть, даже национальная проблема. И решение, я думаю, будет в ближайшем будущем — с изменением законодательства», — сказал полпред.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога выступил за установление законодательных ограничений для владельцев и пользователей электросамокатов. Такое мнение он высказал на встрече с редакторами ведущих свердловских СМИ, на которой был и представитель URA.RU. Жога отметил, что видит, какое количество аварий провоцируют самокатчики, но при этом отметил, что «любое транспортное средство» несет определенную угрозу. «В этом направлении идет работа. Это проблема не только Екатеринбурга. В чем-то, может быть, даже национальная проблема. И решение, я думаю, будет в ближайшем будущем — с изменением законодательства», — сказал полпред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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