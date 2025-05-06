06 мая 2025

В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ТРЦ построят рядом с аэропортом Рощино
Новый ТРЦ построят рядом с аэропортом Рощино Фото:

Рядом аэропортом Рощино на Ирбитском тракте Тюмени началось строительство нового торгово-офисного центра. Реализацией проекта занимается одна из местных строительных компаний. Об этом стало известно журналистам.

«Планируемый объем инвестиций за пять лет — 1,2 млрд руб., на сегодняшний день вложено 15% от планируемой суммы. Протянуты инженерные сети — газ, электричество. Закуплен строительный материал на монолитные работы на первые пять строений. Возведение началось 25 апреля, ведутся подготовительные работы», — сообщил РБК Тюмень один из основателей строительной компании Дмитрий Антонов.

Торгово-офисный центр разместится на участке площадью 3,1 га. В здании будут работать торговые павильоны, детские развивающие центры, офисы и зоны отдыха. Строители организовали поставку материалов для проведения первых этапов работ и уже приступили к прокладке инженерных сетей на территории будущего комплекса. Сдать новый ТРЦ планируют к 2026 году.

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Рядом аэропортом Рощино на Ирбитском тракте Тюмени началось строительство нового торгово-офисного центра. Реализацией проекта занимается одна из местных строительных компаний. Об этом стало известно журналистам. «Планируемый объем инвестиций за пять лет — 1,2 млрд руб., на сегодняшний день вложено 15% от планируемой суммы. Протянуты инженерные сети — газ, электричество. Закуплен строительный материал на монолитные работы на первые пять строений. Возведение началось 25 апреля, ведутся подготовительные работы», — сообщил РБК Тюмень один из основателей строительной компании Дмитрий Антонов. Торгово-офисный центр разместится на участке площадью 3,1 га. В здании будут работать торговые павильоны, детские развивающие центры, офисы и зоны отдыха. Строители организовали поставку материалов для проведения первых этапов работ и уже приступили к прокладке инженерных сетей на территории будущего комплекса. Сдать новый ТРЦ планируют к 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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