В Перми за 100 млн рублей выставлен на продажу пятиэтажный бизнес-центр

В Мотовилихинском районе Перми около площади Дружбы продается пятиэтажное здание бизнес — центра. Стоимость готового арендного бизнеса 102,5 млн рублей.
«Продается пятиэтажное здание 2007 года постройки. Расположено в Перми на пересечении улицы Крупской и улицы Ким. Общая площадь здания — 1025,3 квадратных метра. Отдельные входы в цоколь, на первый — второй этаж и на третий — четвертый этаж. Стоимость — 102,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Помещения оборудованы системами кондиционирования и вентиляции. Высота потолков — три метра. На фасаде здания — большая площадь для размещения рекламных мест. Здание продается вместе с земельным участком площадью 354 квадратных метра.
Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бизнес-центре за 10 млн рублей продают подвал. Коммерческая недвижимость находится на улице Советской.
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