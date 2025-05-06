06 мая 2025

В Перми за 100 млн рублей выставлен на продажу пятиэтажный бизнес-центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр находится в районе площади Дружбы
Бизнес-центр находится в районе площади Дружбы Фото:

В Мотовилихинском районе Перми около площади Дружбы продается пятиэтажное здание бизнес — центра. Стоимость готового арендного бизнеса 102,5 млн рублей.

«Продается пятиэтажное здание 2007 года постройки. Расположено в Перми на пересечении улицы Крупской и улицы Ким. Общая площадь здания — 1025,3 квадратных метра. Отдельные входы в цоколь, на первый — второй этаж и на третий — четвертый этаж. Стоимость — 102,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Помещения оборудованы системами кондиционирования и вентиляции. Высота потолков — три метра. На фасаде здания — большая площадь для размещения рекламных мест. Здание продается вместе с земельным участком площадью 354 квадратных метра.

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бизнес-центре за 10 млн рублей продают подвал. Коммерческая недвижимость находится на улице Советской. 

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В Мотовилихинском районе Перми около площади Дружбы продается пятиэтажное здание бизнес — центра. Стоимость готового арендного бизнеса 102,5 млн рублей. «Продается пятиэтажное здание 2007 года постройки. Расположено в Перми на пересечении улицы Крупской и улицы Ким. Общая площадь здания — 1025,3 квадратных метра. Отдельные входы в цоколь, на первый — второй этаж и на третий — четвертый этаж. Стоимость — 102,5 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Помещения оборудованы системами кондиционирования и вентиляции. Высота потолков — три метра. На фасаде здания — большая площадь для размещения рекламных мест. Здание продается вместе с земельным участком площадью 354 квадратных метра. Ранее URA.RU сообщало, что в пермском бизнес-центре за 10 млн рублей продают подвал. Коммерческая недвижимость находится на улице Советской. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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