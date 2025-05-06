06 мая 2025

В Абатском районе уровень воды в Ишиме приближается к критической отметке. Инфографика

В Абатском районе Тюменской области уровень воды в Ишиме вырос на 40 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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До критической отметки остался 71 см
До критической отметки остался 71 см Фото:
новость из сюжета
Паводок в Тюменской области-2025

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +40 см. Уровень воды над нулем поста 889 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте.

Начала убывать вода в Ишиме — за сутки зафиксировано минус два сантиметра. Уровень воды составляет 943 см. В других районах произошли следующие изменения:

  • в Казанском река Алабуга -3 (673 см);
  • в Ялуторовске река Тобол 0 (531 см);
  • в Ильинке река Ишим -3 (807 см);
  • в Тобольске река Иртыш +4 (640 см);
  • в Тюмени река Тура +12 (577 см).
Как изменился уровень воды в тюменских реках.
Как изменился уровень воды в тюменских реках.
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +40 см. Уровень воды над нулем поста 889 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте. Начала убывать вода в Ишиме — за сутки зафиксировано минус два сантиметра. Уровень воды составляет 943 см. В других районах произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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