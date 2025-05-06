В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в Абатском за сутки вырос на 40 сантиметров и достиг отметки 889 см. До критической отметки остался 71 см. Такая информация представлена на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Ишим — Абатский. Изменение уровня воды за сутки +40 см. Уровень воды над нулем поста 889 см. Гидропост Ишим — Викулово. Изменения +9 см, уровень воды 627 см», — указано на сайте.
Начала убывать вода в Ишиме — за сутки зафиксировано минус два сантиметра. Уровень воды составляет 943 см. В других районах произошли следующие изменения:
- в Казанском река Алабуга -3 (673 см);
- в Ялуторовске река Тобол 0 (531 см);
- в Ильинке река Ишим -3 (807 см);
- в Тобольске река Иртыш +4 (640 см);
- в Тюмени река Тура +12 (577 см).
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