В Шадринске в суд направлено дело по смертельному ДТП с грузовиком

В Шадринске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кургана, обвиняемого в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчина на грузовике совершал обгон и врезался в легковушку на встречной полосе, водитель которой скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«В ходе расследования уголовного дела установлено, что в январе 2025 года водитель, осуществляя движение на грузовом автомобиле по проезжей части автодороги федерального значения, совершая обгон транспортного средства, движущегося в попутном направлении, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении. В результате произошедшего водитель автомобиля, который двигался во встречном направлении, скончался на месте от полученных травм», — сообщили в прокуратуре.
Мужчине вменяется нарушение правил дорожного движения по ч. 3 ст. 264 УК РФ, за что предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. В ведомстве также уточнили, что обвиняемый частично возместил моральный ущерб родственникам погибшего в размере 70 тысяч рублей. Для обеспечения гражданского иска следователь наложил арест на грузовой автомобиль и полуприцеп, принадлежащие виновнику аварии. В качестве меры пресечения мужчине избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В Курганской области ранее уже рассматривались уголовные дела по фактам смертельных ДТП. Так, в январе этого года в Кургане местная жительница насмерть сбила женщину на остановке и полностью возместила ущерб родственникам погибшей, а материалы дела были направлены в суд. Виновнице грозит до семи лет тюрьмы.
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