В Пермском крае состоится прощание с погибшим на СВО рядовым Максимом Федосеевым

Ему было 50 лет
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине во время выполнения боевой задачи погиб рядовой из Пермского края. Максиму Федосееву было 50 лет.
«С января 2025 года он проходил службу по контракту в качестве рядового на территории Луганской и Донецкой народных республик. 10 марта 2025 года он погиб при исполнении воинских обязанностей», — сообщает администрация Косинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 7 мая 13.00. Адрес проведения — площадь культурно-делового центра в селе Коса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!