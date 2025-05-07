07 мая 2025

Где в Тюмени посмотреть салют Победы: локации с лучшим обзором. Инфографика

Праздничный салют 9 мая в Тюмени состоится в 22:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют начнется в 22:00 9 мая
Праздничный салют начнется в 22:00 9 мая Фото:

Праздничный салют в честь 9 мая в Тюмени планируют запускать на набережной Туры. В связи с этим URA.RU представляет локации с лучшим обзором на долгожданные фейерверки.

Набережная

Разумеется, самой близкой точкой к месту запуска фейерверков остается тюменская набережная. Однако стоит понимать, что пусковые установки будут находиться ближе к мосту Влюбленных, чем к остальным локациям. Поэтому наиболее живописный вид будет открываться с самого пешеходного моста, а также верхних ярусов набережной: напротив композиции из цветов «Тюмень», а также участка в районе парковки.

Другая часть набережной

Но эта локация крайне быстро заполнится тюменцами и гостями города, желающими увидеть праздничный салют. Для тех, кому толпа может доставить проблем, будет разумнее пройтись в сторону моста Челюскинцев до памятника Владимиру Высоцкому. В этом месте угол обзора сменится на противоположный, но локация окажется посвободнее.

Береговая улица

Также одним из вариантов локации для просмотра фейерверков может стать Береговая улица и небольшой парк на ней. Она находится на одной линии с потенциальным местом запуска салюта.

Сам праздничный салют в честь 80-летия со дня Победы запустят приблизительно в 22:00. До этого момента на набережной состоятся праздничные мероприятия, в числе которых и заплыв «Бессмертного полка» через Туру.

Лучшие точки обзора на фейерверки в Тюмени
Лучшие точки обзора на фейерверки в Тюмени
Фото:

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Праздничный салют в честь 9 мая в Тюмени планируют запускать на набережной Туры. В связи с этим URA.RU представляет локации с лучшим обзором на долгожданные фейерверки. Набережная Разумеется, самой близкой точкой к месту запуска фейерверков остается тюменская набережная. Однако стоит понимать, что пусковые установки будут находиться ближе к мосту Влюбленных, чем к остальным локациям. Поэтому наиболее живописный вид будет открываться с самого пешеходного моста, а также верхних ярусов набережной: напротив композиции из цветов «Тюмень», а также участка в районе парковки. Другая часть набережной Но эта локация крайне быстро заполнится тюменцами и гостями города, желающими увидеть праздничный салют. Для тех, кому толпа может доставить проблем, будет разумнее пройтись в сторону моста Челюскинцев до памятника Владимиру Высоцкому. В этом месте угол обзора сменится на противоположный, но локация окажется посвободнее. Береговая улица Также одним из вариантов локации для просмотра фейерверков может стать Береговая улица и небольшой парк на ней. Она находится на одной линии с потенциальным местом запуска салюта. Сам праздничный салют в честь 80-летия со дня Победы запустят приблизительно в 22:00. До этого момента на набережной состоятся праздничные мероприятия, в числе которых и заплыв «Бессмертного полка» через Туру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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