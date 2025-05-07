Праздничный салют в честь 9 мая в Тюмени планируют запускать на набережной Туры. В связи с этим URA.RU представляет локации с лучшим обзором на долгожданные фейерверки.
Набережная
Разумеется, самой близкой точкой к месту запуска фейерверков остается тюменская набережная. Однако стоит понимать, что пусковые установки будут находиться ближе к мосту Влюбленных, чем к остальным локациям. Поэтому наиболее живописный вид будет открываться с самого пешеходного моста, а также верхних ярусов набережной: напротив композиции из цветов «Тюмень», а также участка в районе парковки.
Другая часть набережной
Но эта локация крайне быстро заполнится тюменцами и гостями города, желающими увидеть праздничный салют. Для тех, кому толпа может доставить проблем, будет разумнее пройтись в сторону моста Челюскинцев до памятника Владимиру Высоцкому. В этом месте угол обзора сменится на противоположный, но локация окажется посвободнее.
Береговая улица
Также одним из вариантов локации для просмотра фейерверков может стать Береговая улица и небольшой парк на ней. Она находится на одной линии с потенциальным местом запуска салюта.
Сам праздничный салют в честь 80-летия со дня Победы запустят приблизительно в 22:00. До этого момента на набережной состоятся праздничные мероприятия, в числе которых и заплыв «Бессмертного полка» через Туру.
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