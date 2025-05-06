В Кургане интересно: на берегу озера Ачикуль пройдет концерт

В Белозерском округе (Курганская область) на берегу озера Ачикуль будет концерт. Мероприятие пройдет в формате регионального фестиваля «Вкусы Кургана» (платно, 6+). Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.
«На озере Ачикуль (Белозерский МО) пройдет региональный фестиваль „Вкусы Кургана“. Масштабный праздник на берегу озера, концертная-шоу программа, универсальная ярмарка, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, а так же розыгрыш призов», — пишут в группе «ТУРИЗМ и ОТДЫХ в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что на этом фестивале выберут лучший ресторан. Мероприятие соберет рестораны региона, представляющие традиционные блюда местной кухни.
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