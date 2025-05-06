06 мая 2025

В Кургане интересно: на берегу озера Ачикуль пройдет концерт

В Белозерском округе состоится фестиваль «Вкусы Кургана»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается масштабный праздник у озера (архивное фото)
Ожидается масштабный праздник у озера (архивное фото) Фото:

В Белозерском округе (Курганская область) на берегу озера Ачикуль будет концерт. Мероприятие пройдет в формате регионального фестиваля «Вкусы Кургана» (платно, 6+). Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях. 

«На озере Ачикуль (Белозерский МО) пройдет региональный фестиваль „Вкусы Кургана“. Масштабный праздник на берегу озера, концертная-шоу программа, универсальная ярмарка, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, а так же розыгрыш призов», — пишут в группе «ТУРИЗМ и ОТДЫХ в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что на этом фестивале выберут лучший ресторан. Мероприятие соберет рестораны региона, представляющие традиционные блюда местной кухни.

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В Белозерском округе (Курганская область) на берегу озера Ачикуль будет концерт. Мероприятие пройдет в формате регионального фестиваля «Вкусы Кургана» (платно, 6+). Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.  «На озере Ачикуль (Белозерский МО) пройдет региональный фестиваль „Вкусы Кургана“. Масштабный праздник на берегу озера, концертная-шоу программа, универсальная ярмарка, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, а так же розыгрыш призов», — пишут в группе «ТУРИЗМ и ОТДЫХ в Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что на этом фестивале выберут лучший ресторан. Мероприятие соберет рестораны региона, представляющие традиционные блюда местной кухни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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