Москвичи столкнулись с массовыми техническими сбоями

В Москве произошел массовый сбой в работе интернета и операторов связи
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Москвичи столкнулись со сбоями в работе интернета
Москвичи столкнулись со сбоями в работе интернета Фото:

В Москве жители города массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. Информацию об этом подтверждает корреспондент URA.RU. В ряде районов столицы наблюдаются затруднения с доступом к интернету, не работают банкоматы и магазины принимают только наличные деньги.

Со слов журналистов, в некоторых районах Москвы, например, не работают банкоматы. Также сообщается о закрытии части заведений и магазинов, которая находится на пути следования военной техники, отмечают очевидцы. 

Операторы сотовой связи ранее также предупреждали граждан о возможных технических сбоях 7 и 9 мая в столице. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции. До этого москвичам также рассылалось предупреждении от РСЧС с предупреждением о проблемах в работе ряда сервисов. 

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В Москве жители города массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. Информацию об этом подтверждает корреспондент URA.RU. В ряде районов столицы наблюдаются затруднения с доступом к интернету, не работают банкоматы и магазины принимают только наличные деньги. Со слов журналистов, в некоторых районах Москвы, например, не работают банкоматы. Также сообщается о закрытии части заведений и магазинов, которая находится на пути следования военной техники, отмечают очевидцы.  Операторы сотовой связи ранее также предупреждали граждан о возможных технических сбоях 7 и 9 мая в столице. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции. До этого москвичам также рассылалось предупреждении от РСЧС с предупреждением о проблемах в работе ряда сервисов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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