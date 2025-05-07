Москвичи столкнулись с массовыми техническими сбоями

В Москве жители города массово столкнулись с перебоями в работе мобильной связи и банковских сервисов из-за репетиции Парада Победы. Информацию об этом подтверждает корреспондент URA.RU. В ряде районов столицы наблюдаются затруднения с доступом к интернету, не работают банкоматы и магазины принимают только наличные деньги.
Со слов журналистов, в некоторых районах Москвы, например, не работают банкоматы. Также сообщается о закрытии части заведений и магазинов, которая находится на пути следования военной техники, отмечают очевидцы.
Операторы сотовой связи ранее также предупреждали граждан о возможных технических сбоях 7 и 9 мая в столице. Часть заведений общественного питания и торговых точек также приостановила работу на время проведения репетиции. До этого москвичам также рассылалось предупреждении от РСЧС с предупреждением о проблемах в работе ряда сервисов.
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