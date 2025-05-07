Сбербанк предупредил о возможных сбоях в работе на ближайшие дни

Сбербанк предупредил своих клиентов о возможных сложностях с доступом в мобильное приложение из-за перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Московской области. Банк направил журналистам соответствующее уведомление. В сообщении отмечается, что проблемы могут возникнуть при попытке воспользоваться банковскими сервисами через мобильную сеть. До этого в РСЧП предупреждали о проблемах со связью на момент проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы в Москве.
«Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области, могут наблюдаться сложности с доступом в приложения банка», — говорится в уведомлении Сбербанка. Его приводит РИА Новости. Дополнительно банк рекомендует своим клиентам для совершения операций подключиться к сети Wi-Fi или повторить попытку позднее.
Сбои с мобильным интернетом и связью ранее были зафиксированы у крупнейших операторов — Т2, МТС, «Билайн» и «Мегафон», причем наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы. Представители компаний «Мегафон» и «Билайн» пояснили журналистам, что причины возникновения проблем с интернетом не зависят от операторов. Позже по системе РСЧС было распространено сообщение, что ограничения связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы, и перебои возможны в период с 7 по 9 мая.
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