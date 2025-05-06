Под Тюменью перекроют выезд на федеральную трассу

В Тюмени в районе Дударева будут перекрывать движение по Академическому проезду из-за строительства развязки на Московском тракте (участок трассы Екатеринбург-Тюмень). Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, временный проезд организуют по Сергея Джанбровского. Также выехать из района можно будет через Тюменскую на улицу Фармана Салманова.
«В период строительства развязки периодически будет перекрыто движение по проезду Академическому с организацией движения по временному проезду в границах строящегося объекта и по Сергея Джанбровского с организацией движения через улично-дорожную сеть Дударева, в том числе улица Тюменская с выходом на улицу Фармана Салманова. Устройство дополнительных выездов из Дударева на период строительства не планируется», — рассказали агентству в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что на Московском тракте также развязку и левые развороты. Завершить работы на развязке планируют в декабре 2026-го. Пока строится путепровод, для жителей будут организовывать временные объезды. Проезды закончат в декабре текущего года.
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