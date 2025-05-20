20 мая 2025

Екатеринбург захватывает новый тренд — «охота» на птиц. Видео

В дендрологическом парке Екатеринбурга проводят экскурсии по бердвотчингу
© Служба новостей «URA.RU»
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За один визит в дендропарк на экскурсии можно увидеть до 25 видов птиц
За один визит в дендропарк на экскурсии можно увидеть до 25 видов птиц Фото:

В Екатеринбурге набирают популярность экскурсии по бердвотчингу. Это вид любительской орнитологии, при котором любой человек может наблюдать за жизнью птиц в открытых условиях. Корреспондент URA.RU отправился на такую экскурсию, чтобы увидеть, как гнездятся дрозды-рябинники, услышать пение соловья и узнать об особенностях работы гидом-орнитологом.

Неожиданность первая

Экскурсии, как правило, проводят ранним утром, когда большая часть птиц уже проснулась и ведет активную жизнь. К нашему удивлению, в среду к 7:30 утра у фонтана в дендрологическом парке уже собралась группа любителей птиц. Некоторые из них запаслись семечками, а возраст большинства не превышал 25 лет. Хотя было принято считать, что увлечение бердвотчингом — для пожилых.

Прогулки длятся, как правило, более часа. В условиях города экскурсии обычно короче, чем в лесопарках, например, у Пышминских озерков наблюдающие гуляют четыре с половиной часа. Перед экскурсией гид выдает всем бинокль или монокль, чтобы разглядеть птиц, а на карточках показывает — как выглядят особи разных видов, чтобы впоследствии их было проще искать. 

Фото:

Неожиданность вторая

Наблюдать за птицами можно и самостоятельно, но со специалистом интереснее. В нашем случае экскурсию проводила гид-орнитолог Ксения Волянская, она уже четыре года раскрывает птичью природу жителям. Вдруг запел соловей. «Пик их [соловьев] пения обычно приходится на вторую половину мая, и чаще всего они так активны под вечер. Услышать их напевы сейчас, да еще в центре города — большая редкость», — рассказала гид, пока группа подбиралась к кустам, где сидела птица. Однако увидеть его так и не удалось.

Неожиданность третья 

Ближе к концу прогулки в ветках березы удалось сначала услышать, а затем разглядеть чечевицу. Экскурсовод пояснила, что эти птицы прилетают позднее других. Вероятно, в этом году на них повлияло раннее потепление и заморозки в других регионах. Суммарно за одну экскурсию наша группа смогла увидеть 25 видов: дрозда-рябинника, зяблика, пеночку, лазоревку, полевого воробья, зарянку, щеглов и других.

Главной особенностью бердвотчинга является непостоянность. В одной и той же локации еженедельно могут появляться разные птицы: одни недолго отсиживаются на деревьях, другие обустраивают гнезда и выводят птенцов, поэтому гиды всегда должны быть готовы к переменчивым условиям. 

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В Екатеринбурге набирают популярность экскурсии по бердвотчингу. Это вид любительской орнитологии, при котором любой человек может наблюдать за жизнью птиц в открытых условиях. Корреспондент URA.RU отправился на такую экскурсию, чтобы увидеть, как гнездятся дрозды-рябинники, услышать пение соловья и узнать об особенностях работы гидом-орнитологом. Неожиданность первая Экскурсии, как правило, проводят ранним утром, когда большая часть птиц уже проснулась и ведет активную жизнь. К нашему удивлению, в среду к 7:30 утра у фонтана в дендрологическом парке уже собралась группа любителей птиц. Некоторые из них запаслись семечками, а возраст большинства не превышал 25 лет.  Хотя было принято считать, что увлечение бердвотчингом — для пожилых. Прогулки длятся, как правило, более часа. В условиях города экскурсии обычно короче, чем в лесопарках, например, у Пышминских озерков наблюдающие гуляют четыре с половиной часа. Перед экскурсией гид выдает всем бинокль или монокль, чтобы разглядеть птиц, а на карточках показывает — как выглядят особи разных видов, чтобы впоследствии их было проще искать.  Неожиданность вторая Наблюдать за птицами можно и самостоятельно, но со специалистом интереснее. В нашем случае экскурсию проводила гид-орнитолог Ксения Волянская, она уже четыре года раскрывает птичью природу жителям. Вдруг запел соловей. « Пик их [соловьев] пения обычно приходится на вторую половину мая, и чаще всего они так активны под вечер. Услышать их напевы сейчас, да еще в центре города — большая редкость» , — рассказала гид, пока группа подбиралась к кустам, где сидела птица. Однако увидеть его так и не удалось. Неожиданность третья  Ближе к концу прогулки в ветках березы удалось сначала услышать, а затем разглядеть чечевицу. Экскурсовод пояснила, что эти птицы прилетают позднее других. Вероятно, в этом году на них повлияло раннее потепление и заморозки в других регионах. Суммарно за одну экскурсию наша группа смогла увидеть 25 видов: дрозда-рябинника, зяблика, пеночку, лазоревку, полевого воробья, зарянку, щеглов и других. Главной особенностью бердвотчинга является непостоянность. В одной и той же локации еженедельно могут появляться разные птицы: одни недолго отсиживаются на деревьях, другие обустраивают гнезда и выводят птенцов, поэтому гиды всегда должны быть готовы к переменчивым условиям. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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