В Екатеринбурге набирают популярность экскурсии по бердвотчингу. Это вид любительской орнитологии, при котором любой человек может наблюдать за жизнью птиц в открытых условиях. Корреспондент URA.RU отправился на такую экскурсию, чтобы увидеть, как гнездятся дрозды-рябинники, услышать пение соловья и узнать об особенностях работы гидом-орнитологом.
Неожиданность первая
Экскурсии, как правило, проводят ранним утром, когда большая часть птиц уже проснулась и ведет активную жизнь. К нашему удивлению, в среду к 7:30 утра у фонтана в дендрологическом парке уже собралась группа любителей птиц. Некоторые из них запаслись семечками, а возраст большинства не превышал 25 лет. Хотя было принято считать, что увлечение бердвотчингом — для пожилых.
Прогулки длятся, как правило, более часа. В условиях города экскурсии обычно короче, чем в лесопарках, например, у Пышминских озерков наблюдающие гуляют четыре с половиной часа. Перед экскурсией гид выдает всем бинокль или монокль, чтобы разглядеть птиц, а на карточках показывает — как выглядят особи разных видов, чтобы впоследствии их было проще искать.
Неожиданность вторая
Наблюдать за птицами можно и самостоятельно, но со специалистом интереснее. В нашем случае экскурсию проводила гид-орнитолог Ксения Волянская, она уже четыре года раскрывает птичью природу жителям. Вдруг запел соловей. «Пик их [соловьев] пения обычно приходится на вторую половину мая, и чаще всего они так активны под вечер. Услышать их напевы сейчас, да еще в центре города — большая редкость», — рассказала гид, пока группа подбиралась к кустам, где сидела птица. Однако увидеть его так и не удалось.
Неожиданность третья
Ближе к концу прогулки в ветках березы удалось сначала услышать, а затем разглядеть чечевицу. Экскурсовод пояснила, что эти птицы прилетают позднее других. Вероятно, в этом году на них повлияло раннее потепление и заморозки в других регионах. Суммарно за одну экскурсию наша группа смогла увидеть 25 видов: дрозда-рябинника, зяблика, пеночку, лазоревку, полевого воробья, зарянку, щеглов и других.
Главной особенностью бердвотчинга является непостоянность. В одной и той же локации еженедельно могут появляться разные птицы: одни недолго отсиживаются на деревьях, другие обустраивают гнезда и выводят птенцов, поэтому гиды всегда должны быть готовы к переменчивым условиям.
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