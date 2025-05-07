В ЯНАО жители нашли условно съедобные весенние грибы

Первые весенние грибы появились в Ноябрьске
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Весенние грибы на Ямале
Весенние грибы на Ямале Фото:

В Ноябрьске  (ЯНАО) жители заметили появление первых весенних грибов — строчков в районе микрорайона Железнодорожников. Эти грибы традиционно появляются одними из первых после схода снега, однако специалисты подчеркивают, что их употребление связано с определенными рисками.

«Гриб условно съедобный, и то после длительной термической обработки. Поэтому советуем не рисковать и дождаться сыроежек», — предупредили в публикации telegram-канала «МИГ».

Микологи предупреждают, что у съедобных грибов, таких как строчки, существуют опасные двойники, которые внешне могут быть очень похожи, но содержат ядовитые вещества. Ошибки при сборе могут привести к отравлению, поэтому важно внимательно относиться к выбору грибов и не собирать незнакомые или вызывающие сомнения экземпляры.

Ранее URA.RU рассказывало, где искать первые весенние грибы и как отличить сморчки от строчков. В материале описаны и правила обработки весенних грибов. 

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В Ноябрьске  (ЯНАО) жители заметили появление первых весенних грибов — строчков в районе микрорайона Железнодорожников. Эти грибы традиционно появляются одними из первых после схода снега, однако специалисты подчеркивают, что их употребление связано с определенными рисками. «Гриб условно съедобный, и то после длительной термической обработки. Поэтому советуем не рисковать и дождаться сыроежек», — предупредили в публикации telegram-канала «МИГ». Микологи предупреждают, что у съедобных грибов, таких как строчки, существуют опасные двойники, которые внешне могут быть очень похожи, но содержат ядовитые вещества. Ошибки при сборе могут привести к отравлению, поэтому важно внимательно относиться к выбору грибов и не собирать незнакомые или вызывающие сомнения экземпляры. Ранее URA.RU рассказывало, где искать первые весенние грибы и как отличить сморчки от строчков. В материале описаны и правила обработки весенних грибов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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