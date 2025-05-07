В Курганской области не могут найти перевозчиков по четырем маршрутам

В Курганской области конкурс на право осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам не состоялся. Единственная заявка поступила только по маршруту №101 Шадринск — Погорелка. Перевозчику будет выдано разрешение на осуществление транспортных перевозок. На остальные четыре маршрута никого не нашли. Об этом сказано в постановлении департамент экономического развития региона.
На конкурс было выставлено право осуществления перевозок по маршрутам №101 Шадринск — Погорелка, №252 Красный Октябрь — Курган, №255 Введенское — Кетово, №507 Санаторий Сосновая Роща — Курган и №512 Усть-Уйское — Курган. «В связи с признанием открытого конкурса несостоявшимся по всем лотам оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе и подведение итогов открытого конкурса согласно извещению о проведении открытого конкурса 14 мая 2025 года проводиться не будет», — написано в постановлении.
Ранее департамент экономического развития Курганской области уже объявлял открытый конкурс на право перевозок по другим межмуниципальным маршрутам, заявки на которые принимаются до 22 мая, а итоги подведут до 18 июня. Кроме того, в регионе продолжается корректировка транспортной сети: часть городских автобусов переведена на летнее расписание, а также добавлены маршруты до садоводств.
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