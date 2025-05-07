Москалькова провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум

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Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения жителей Курской области
Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения жителей Курской области Фото:

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела тяжелые переговоры на украинско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.

«Москалькова сообщила, что на украинско-белорусской границе провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум», — передает ТАСС. Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения граждан России, жителей Курской области, которые находились в Сумской области Украины.

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела тяжелые переговоры на украинско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС. «Москалькова сообщила, что на украинско-белорусской границе провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум», — передает ТАСС. Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения граждан России, жителей Курской области, которые находились в Сумской области Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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