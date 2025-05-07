Москалькова провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум

Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что провела тяжелые переговоры на украинско-белорусской границе. Об этом сообщает ТАСС.
«Москалькова сообщила, что на украинско-белорусской границе провела тяжелые переговоры о возвращении курян из Сум», — передает ТАСС. Главной темой обсуждения стал вопрос возвращения граждан России, жителей Курской области, которые находились в Сумской области Украины.
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