Жители Чувашии рискуют остаться без интернета 9 мая

В Чувашской Республике в связи с обеспечением безопасности в ходе мероприятий 9 мая может быть приостановлена работа мобильного интернета. Об этом сообщил руководитель региона Олег Николаев.
«...В связи с этим 9 мая будут вводиться ограничения на проезд транспорта, также возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Прошу с понимаем отнестись к принимаемым мерам», — написал Николаев в социальных сетях. Он уточнил, что помимо этого, в Республике будут действовать ограничения на проезд транспорта.
Ограничения на работу мобильного интернета и транспорта в праздничные дни вводятся не только в Чувашии, но и в Москве, где аналогичные меры действуют с 7 по 9 мая из-за приезда иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы. Ранее о возможных перебоях предупреждала и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а сбои в мобильной связи уже фиксировались в столице 5 мая.
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