Мэрия Москвы: будут ограничения работы мобильного интернета с 7 по 9 мая

В Москве вероятны ограничения в работе общественного транспорта и мобильного интернета с 7 по 9 мая. Информацию подтвердили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
«В городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы», — цитирует «Интерфакс» сообщение мэрии. В пресс-службе объяснили, что ограничения будут связаны с тем, что на 80-летие Победы в Москву приедут многочисленные иностранные делегации на высшем уровне.
Об ограничениях работы мобильного интернета на время прадника уже предупреждали в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Причем сбои уже происходили 5 мая.
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