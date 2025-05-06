Мэрия Москвы: будут ограничения работы мобильного интернета с 7 по 9 мая

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Ограничения работы мобильного интернета ожидаются с 7 по 9 мая
Ограничения работы мобильного интернета ожидаются с 7 по 9 мая Фото:
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В Москве вероятны ограничения в работе общественного транспорта и мобильного интернета с 7 по 9 мая. Информацию подтвердили в пресс-службе мэра и правительства столицы. 

«В городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы», — цитирует «Интерфакс» сообщение мэрии. В пресс-службе объяснили, что ограничения будут связаны с тем, что на 80-летие Победы в Москву приедут многочисленные иностранные делегации на высшем уровне.

Об ограничениях работы мобильного интернета на время прадника уже предупреждали в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Причем сбои уже происходили 5 мая. 

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В Москве вероятны ограничения в работе общественного транспорта и мобильного интернета с 7 по 9 мая. Информацию подтвердили в пресс-службе мэра и правительства столицы.  «В городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы», — цитирует «Интерфакс» сообщение мэрии. В пресс-службе объяснили, что ограничения будут связаны с тем, что на 80-летие Победы в Москву приедут многочисленные иностранные делегации на высшем уровне. Об ограничениях работы мобильного интернета на время прадника уже предупреждали в Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Причем сбои уже происходили 5 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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