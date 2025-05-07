ТМК показала клип, вышедший в рамках большого проекта известного музыканта

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ТМК является крупнейшим производителем труб в России
ТМК является крупнейшим производителем труб в России Фото:

«Трубная металлургическая компания» выпустила клип, в котором сотрудники предприятия исполняют «День Победы» в рамках общероссийского проекта «Музыкавместе». Продюсером видеоролика выступил известный российский композитор и певец Тимур Ведерников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК.

Съемки музыкального клипа с участием сотрудников предприятий и приглашенных артистов прошли сразу в четырех регионах присутствия компании ТМК — Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях. «Часть кадров видеоролика сняты на действующем производстве — работники ТМК исполнили куплеты из легендарного произведения на своих рабочих местах», — отметили в компании.

В клипе приняли участие не только работники заводов, но и детские вокальные коллективы. Также в нем снялись приглашенные вокалисты, чья творческая биография связана с городами расположения предприятий ТМК.

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«Трубная металлургическая компания» выпустила клип, в котором сотрудники предприятия исполняют «День Победы» в рамках общероссийского проекта «Музыкавместе». Продюсером видеоролика выступил известный российский композитор и певец Тимур Ведерников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК. Съемки музыкального клипа с участием сотрудников предприятий и приглашенных артистов прошли сразу в четырех регионах присутствия компании ТМК — Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях. «Часть кадров видеоролика сняты на действующем производстве — работники ТМК исполнили куплеты из легендарного произведения на своих рабочих местах», — отметили в компании. В клипе приняли участие не только работники заводов, но и детские вокальные коллективы. Также в нем снялись приглашенные вокалисты, чья творческая биография связана с городами расположения предприятий ТМК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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