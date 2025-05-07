В Челябинске заложили аллею кедров в честь летчика, повторившего подвиг Гастелло. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подполковник Александр Антонов направил подбитую машину в колонну вражеских танков
Подполковник Александр Антонов направил подбитую машину в колонну вражеских танков Фото:

Депутат Госдумы Олег Голиков в Челябинске заложил кедровую аллею в честь Героя России летчика Александра Антонова, повторившего подвиг Гастелло. Об этом URA.RU сообщил сам Голиков.

«Мы чтим память наших бойцов, летчиков, которые погибли. Александр Антонов — Герой России, повторивший подвиг Гастелло. Когда его самолет подбили, он направил самолет на колонну танков врага. Кедры будут расти, мы будем ухаживать за ними в память о погибших на защите нашей Родины ребятах», — сказал Голиков.

Аллея высажена в районе ЧВВАКУШа, во дворе дома, где проживал Антонов. Также Голиков и вдова Антонова Светлана возложили цветы к мемориальной доске героя.

Антонов служил в ЧВВАКУШе с 2010 по 2022 год. 2 декабря 2022 года бомбардировщик Су-24, которым командовал Антонов, был сбит украинскими войсками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Антонов с целью срыва атаки противника, направил горящий самолет в танковую колонну ВСУ, он и его штурман Владимир Никишин погибли. Похоронен на Преображенском кладбище Челябинска.

Олег Голиков — депутат Государственной Думы. После начала СВО организовал сбор и доставил в Донбасс несколько гуманитарных грузов. В октябре 2022 года стал добровольцем. В зоне боевых действий находился до апреля 2023 года, руководил одним из разведывательных подразделений батальона БПЛА БАРС «Каскад». Награжден орденом Мужества.

Олег Голиков заложил кедровую аллею памяти героя
Олег Голиков заложил кедровую аллею памяти героя
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Олег Голиков в Челябинске заложил кедровую аллею в честь Героя России летчика Александра Антонова, повторившего подвиг Гастелло. Об этом URA.RU сообщил сам Голиков. «Мы чтим память наших бойцов, летчиков, которые погибли. Александр Антонов — Герой России, повторивший подвиг Гастелло. Когда его самолет подбили, он направил самолет на колонну танков врага. Кедры будут расти, мы будем ухаживать за ними в память о погибших на защите нашей Родины ребятах», — сказал Голиков. Аллея высажена в районе ЧВВАКУШа, во дворе дома, где проживал Антонов. Также Голиков и вдова Антонова Светлана возложили цветы к мемориальной доске героя. Антонов служил в ЧВВАКУШе с 2010 по 2022 год. 2 декабря 2022 года бомбардировщик Су-24, которым командовал Антонов, был сбит украинскими войсками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Антонов с целью срыва атаки противника, направил горящий самолет в танковую колонну ВСУ, он и его штурман Владимир Никишин погибли. Похоронен на Преображенском кладбище Челябинска. Олег Голиков — депутат Государственной Думы. После начала СВО организовал сбор и доставил в Донбасс несколько гуманитарных грузов. В октябре 2022 года стал добровольцем. В зоне боевых действий находился до апреля 2023 года, руководил одним из разведывательных подразделений батальона БПЛА БАРС «Каскад». Награжден орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...