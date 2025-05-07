Депутат Госдумы Олег Голиков в Челябинске заложил кедровую аллею в честь Героя России летчика Александра Антонова, повторившего подвиг Гастелло. Об этом URA.RU сообщил сам Голиков.
«Мы чтим память наших бойцов, летчиков, которые погибли. Александр Антонов — Герой России, повторивший подвиг Гастелло. Когда его самолет подбили, он направил самолет на колонну танков врага. Кедры будут расти, мы будем ухаживать за ними в память о погибших на защите нашей Родины ребятах», — сказал Голиков.
Аллея высажена в районе ЧВВАКУШа, во дворе дома, где проживал Антонов. Также Голиков и вдова Антонова Светлана возложили цветы к мемориальной доске героя.
Антонов служил в ЧВВАКУШе с 2010 по 2022 год. 2 декабря 2022 года бомбардировщик Су-24, которым командовал Антонов, был сбит украинскими войсками из переносного зенитно-ракетного комплекса. Антонов с целью срыва атаки противника, направил горящий самолет в танковую колонну ВСУ, он и его штурман Владимир Никишин погибли. Похоронен на Преображенском кладбище Челябинска.
Олег Голиков — депутат Государственной Думы. После начала СВО организовал сбор и доставил в Донбасс несколько гуманитарных грузов. В октябре 2022 года стал добровольцем. В зоне боевых действий находился до апреля 2023 года, руководил одним из разведывательных подразделений батальона БПЛА БАРС «Каскад». Награжден орденом Мужества.
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