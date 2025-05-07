В Челябинске на два месяца закроют движение по Свердловскому проспекту. Схема

В Челябинске на два месяца закроют движение по Свердловскому проспекту
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Движение будет закрыто до 30 июня
Движение будет закрыто до 30 июня Фото:

В Челябинске с 10 мая закроют движение для транспорта, в том числе общественного, по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны в направлении дворца спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Из-за ремонта с 10 мая до 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту в Челябинске на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны. Общественный транспорт также изменит схему движения», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок. 

В Челябинске на проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Движение закрыто на два года.

Участок, на котором перекроют движение на два месяца в Челябинске
Участок, на котором перекроют движение на два месяца в Челябинске
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В Челябинске с 10 мая закроют движение для транспорта, в том числе общественного, по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны в направлении дворца спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Из-за ремонта с 10 мая до 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту в Челябинске на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны. Общественный транспорт также изменит схему движения», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.  В Челябинске на проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Движение закрыто на два года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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