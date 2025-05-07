В Челябинске на два месяца закроют движение по Свердловскому проспекту

В Челябинске с 10 мая закроют движение для транспорта, в том числе общественного, по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны в направлении дворца спорта «Юность». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Из-за ремонта с 10 мая до 30 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту в Челябинске на участке от проспекта Ленина до пересечения с улицей Коммуны. Общественный транспорт также изменит схему движения», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.
В Челябинске на проспекте Победы ранее перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Движение закрыто на два года.
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