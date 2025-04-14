В Челябинске на проспекте Победы перекрыли движение для транспорта на участке от улицы Косарева до Краснознаменной. Именно здесь метротравмай будет заходить под землю. Движение на одной из ведущих дорог с центра на северо-запад города перекрыто на два года. Что сейчас происходит на объекте — смотрите в репортаже URA.RU.
Движение на проспекте Победы на указанном участке перекрыли с 12 апреля. Ограничение не касается трамваев. «Они будут следовать без остановок в штатном режиме до окончания строительства, до полной интеграции в трамвайную сеть метротрама. Трамвайные пути будут перенесены с центральной части дороги на южную (в направлении реки Миасс — прим. URA.RU). В центре проспекта Победы начнется строительство котлована, из которого в будущем будет выходить трамвай», — сообщил Александр Сухоруков, начальник управления транспортной инфраструктуры и земельных отношений министерства дорожного хозяйства Челябинской области.
На Комсомольском проспекте, который является дублером проспекта Победы, изменили правила движения по выделенным полосам и отключили камеры фиксации нарушений. Но речь идет только об участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта. «По Комсомольскому проспекту выделенная полоса для движения общественного транспорта сейчас не действует. Камеры, контролирующие заезд на эту полосу на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта отключены», — сообщил Виталий Передерий, генеральный директор АО «Челябинский метротрамвай», передает корреспондент URA.RU.
На объезде закрытого участка проспекта Победы в Челябинске в понедельник, 14 апреля, утром образовались заторы. Хуже всего дела обстояли на Комсомольском проспекте. Водители испытывали трудности при подъезде к улице Братьев Кашириных, которая также является дублером проспекта Победы. На Косарева и Краснознаменной скопились огромные пробки. Как объезжать этот участок дороги — подробно расписано в материале на URA.RU.
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