Назад в 90-е: тело челябинского коммерсанта нашли залитым в бетон

Разрабатывается версия убийства из-за долгов
В Каслях (Челябинская область) директора одной из дорожных фирм нашли убитым. По данным URA.RU, мужчину закатали в бетон из-за долговых обязательств.
«Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ „Тихомировка“. Оно было залито в бетон», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, компания имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. Не исключено, что убийство директора произошло из-за денег.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!