Назад в 90-е: тело челябинского коммерсанта нашли залитым в бетон

Челябинского коммерсанта убили и залили тело в бетон
© Служба новостей «URA.RU»
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Разрабатывается версия убийства из-за долгов
Разрабатывается версия убийства из-за долгов Фото:

В Каслях (Челябинская область) директора одной из дорожных фирм нашли убитым. По данным URA.RU, мужчину закатали в бетон из-за долговых обязательств.

«Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ „Тихомировка“. Оно было залито в бетон», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, компания имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. Не исключено, что убийство директора произошло из-за денег.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Каслях (Челябинская область) директора одной из дорожных фирм нашли убитым. По данным URA.RU, мужчину закатали в бетон из-за долговых обязательств. «Тело мужчины нашли в колодце на одном из участков СНТ „Тихомировка“. Оно было залито в бетон», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, компания имела долги в несколько миллионов рублей перед подрядчиками. Не исключено, что убийство директора произошло из-за денег. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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