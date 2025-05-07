В Челябинске снижаются цены на вторичное жилье

Средняя цена квартиры на вторичке в Челябинске достигла 5,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры на вторичном рынке продают по 103 277 рублей за квадрат
Квартиры на вторичном рынке продают по 103 277 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 0,5%. В среднем квартиры на вторичке стоят 5 миллионов 508 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир снизилась на 0,5% до 5 миллионов 508 тысяч рублей. Жилье на вторичке продается по 103 277 рублей за квадрат», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Как отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по России число вторичных квартир, выставленных на продажу, увеличилось за последний месяц на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись те, кто ранее снял свои объекты с продажи, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — не такое уж легкое дело. И не такое уж прибыльное, ведь ставки аренды падают уже не первый месяц.

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В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 0,5%. В среднем квартиры на вторичке стоят 5 миллионов 508 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир снизилась на 0,5% до 5 миллионов 508 тысяч рублей. Жилье на вторичке продается по 103 277 рублей за квадрат», — сообщается на сайте «Мир квартир». Как отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по России число вторичных квартир, выставленных на продажу, увеличилось за последний месяц на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись те, кто ранее снял свои объекты с продажи, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — не такое уж легкое дело. И не такое уж прибыльное, ведь ставки аренды падают уже не первый месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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