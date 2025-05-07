В Челябинске снижаются цены на вторичное жилье

В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке снизилась на 0,5%. В среднем квартиры на вторичке стоят 5 миллионов 508 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске в апреле 2025 года стоимость квартир снизилась на 0,5% до 5 миллионов 508 тысяч рублей. Жилье на вторичке продается по 103 277 рублей за квадрат», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Как отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, в целом по России число вторичных квартир, выставленных на продажу, увеличилось за последний месяц на 19%, поскольку на вторичный рынок вернулись те, кто ранее снял свои объекты с продажи, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. Оказалось, что сдавать квартиру — не такое уж легкое дело. И не такое уж прибыльное, ведь ставки аренды падают уже не первый месяц.
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