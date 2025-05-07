В Кургане на федеральной трассе продают придорожное кафе с отелем. Здание под разбор оценили на полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.
«Придорожное кафе с отелем „Белый аист“ оценили в 500 тысяч рублей. Здание продают под разбор», — сообщил источник.
Трехэтажное кафе с отелем находится на 257 км федеральной трассы «Иртыш». Общая площадь здания составляет 462 квадратных метра. Согласно информации из объявления, владелец недвижимости готов также обменять объекты на движимое и недвижимое имущество.
Корреспондент URA.RU дважды направлял собственнику недвижимости запросы по теме. На момент публикации комментарий не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане под разбор продают заброшенное кафе на 260 км федеральной трассы «Иртыш». Двухэтажное здание на 200 квадратов оценили в 600 тысяч рублей.
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