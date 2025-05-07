Кафе с отелем продают под снос на трассе в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают придорожное кафе на разбор
В Кургане продают придорожное кафе на разбор Фото:
новость из сюжета
На курганской трассе сносят кафе

В Кургане на федеральной трассе продают придорожное кафе с отелем. Здание под разбор оценили на полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости.

«Придорожное кафе с отелем „Белый аист“ оценили в 500 тысяч рублей. Здание продают под разбор», — сообщил источник. 

Придорожное кафе продают под разбор
Придорожное кафе продают под разбор
Фото:

Трехэтажное кафе с отелем находится на 257 км федеральной трассы «Иртыш». Общая площадь здания составляет 462 квадратных метра. Согласно информации из объявления, владелец недвижимости готов также обменять объекты на движимое и недвижимое имущество.

Корреспондент URA.RU дважды направлял собственнику недвижимости запросы по теме. На момент публикации комментарий не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане под разбор продают заброшенное кафе на 260 км федеральной трассы «Иртыш». Двухэтажное здание на 200 квадратов оценили в 600 тысяч рублей. 

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В Кургане на федеральной трассе продают придорожное кафе с отелем. Здание под разбор оценили на полмиллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы недвижимости. «Придорожное кафе с отелем „Белый аист“ оценили в 500 тысяч рублей. Здание продают под разбор», — сообщил источник.  Трехэтажное кафе с отелем находится на 257 км федеральной трассы «Иртыш». Общая площадь здания составляет 462 квадратных метра. Согласно информации из объявления, владелец недвижимости готов также обменять объекты на движимое и недвижимое имущество. Корреспондент URA.RU дважды направлял собственнику недвижимости запросы по теме. На момент публикации комментарий не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Кургане под разбор продают заброшенное кафе на 260 км федеральной трассы «Иртыш». Двухэтажное здание на 200 квадратов оценили в 600 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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