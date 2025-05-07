Сотрудники Челябинского трубопрокатного завода в составе Трубной Металлургической Компании приняли участие во всероссийском проекте, посвященном Дню Победы. Сотрудники приняли участие в создании уникального видеоролика, на котором они исполняют одноименную песню, — сообщил управляющий директор ЧТПЗ Евгений Губанов.
«В преддверии 80-летия Победы съемки клипа объединили не только заводчан, но также приглашенных вокалистов и детские вокальные коллективы из городов, в которых расположены заводы ТМК. Часть кадров этого уникального видеоролика сняты на действующем производстве — работники исполнили куплеты песни „День Победы“ на своих рабочих местах», — сообщил Губанов.
Съемки клипа прошли в Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, то есть во всех регионах присутствия компании. Проект реализован дирекцией по внешним коммуникациям и корпоративным медиа ТМК в сотрудничестве со всероссийским проектом #МУЗЫКАВМЕСТЕ композитора и певца Тимура Ведерникова.
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