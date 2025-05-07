РИАН: Конфликт Индии и Пакистана отразится на поставках в Россию

Дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном может серьезно повлиять на поставки в Россию товаров из этих стран. Об этом сообщают РИА Новости.
«Обострение конфликта между Индией и Пакистаном может угрожать поставкам в Россию товаров из этих стран на сумму почти пять миллиардов долларов в год», — пишут РИА Новости. В случае эскалации ситуация может затронуть широкий спектр продукции — от продовольствия до высокотехнологичных товаров.
Наибольший объем импорта из Индии в Россию в 2024 году пришелся на вычислительную технику — 500,3 миллиона долларов. Также значимыми позициями стали фармацевтическая продукция (420 миллионов) и смартфоны (238,8 миллиона). В десятку ключевых товаров входят искусственный корунд, облицовочные плиты, креветки, экстракты и концентраты кофе и чая, чай, рис и химические соединения.
Пакистан занимает меньшую долю в российском импорте, однако его продукция также важна для ряда отраслей. Лидерами по поставкам стали изделия из кожи — 19,1 миллиона долларов, а также одежда и аксессуары (14,2 миллиона). Кроме того, Пакистан экспортирует в Россию медицинские приборы, хлопчатобумажные ткани, трикотаж, рис, спортинвентарь, цитрусовые, текстиль и маникюрные принадлежности.
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