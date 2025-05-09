Празднование Дня Победы в Перми завершилось праздничным салютом

Зрелище впечатлило пермяков
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
В небе над Пермью отгремел праздничный победный салют. За этим наблюдали тысячи горожан и гостей прикамской столицы, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Народ стал собираться на Камской набережной заранее. Здесь открывается потрясающий вид на фейерверк. Салют стал завершающим аккордом праздничных народных гуляний по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал корреспондент агентства.
Редакция URA.RU весь день следила за наиболее заметными событиями. О том, как в Перми отпраздновали 9 Мая — узнаете из нашей онлайн-трансляции.
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