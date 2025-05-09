Празднование Дня Победы в Перми завершилось праздничным салютом. Фотогалерея

Празднование Дня Победы в Перми завершилось праздничным салютом
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Зрелище впечатлило пермяков
Зрелище впечатлило пермяков Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В небе над Пермью отгремел праздничный победный салют. За этим наблюдали тысячи горожан и гостей прикамской столицы, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Народ стал собираться на Камской набережной заранее. Здесь открывается потрясающий вид на фейерверк. Салют стал завершающим аккордом праздничных народных гуляний по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал корреспондент агентства.

Редакция URA.RU весь день следила за наиболее заметными событиями. О том, как в Перми отпраздновали 9 Мая — узнаете из нашей онлайн-трансляции.

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В небе над Пермью отгремел праздничный победный салют. За этим наблюдали тысячи горожан и гостей прикамской столицы, передает корреспондент URA.RU с места события. «Народ стал собираться на Камской набережной заранее. Здесь открывается потрясающий вид на фейерверк. Салют стал завершающим аккордом праздничных народных гуляний по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал корреспондент агентства. Редакция URA.RU весь день следила за наиболее заметными событиями. О том, как в Перми отпраздновали 9 Мая — узнаете из нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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