Цена вопроса: сколько стоят вторичные квартиры в Кургане

На вторичном рынке недвижимости Кургана зафиксировано небольшое увеличение цены квадратного метра жилья, при этом средняя стоимость квартиры снизилась. Такими данными с корреспондентом URA.RU поделился федеральный портал «Мир Квартир».
«Согласно исследованию, цена за квадратный метр в Кургане выросла на 0,5% и составила 87 323 рубля, тогда как средняя стоимость квартиры снизилась на 0,6% — до 4 252 679 рублей. В целом по городам России средняя стоимость лота за апрель уменьшилась на 0,2%, достигнув отметки 6 401 363 рубля», — пояснили URA.RU специалисты портала.
Генеральный директор портала Павел Луценко отмечает, что рост предложения на вторичном рынке связан с возвращением собственников, ранее снявших свои объекты с продажи. Предложение на вторичном рынке увеличилось за последний месяц на 19%, так как сюда вернулись те, кто ранее снял свои объекты с продажи, рассчитывая заработать денег от аренды жилья. «Оказалось, что сдавать квартиру — не такое уж легкое дело. И не такое уж прибыльное, ведь ставки аренды падают уже не первый месяц», — сообщил Луценко. По его словам, рынок вторичного жилья не демонстрирует какого-либо оживления и роста цен, однако сделки продолжают заключаться.
В Курганской области за первый квартал 2025 года сильно изменились цены на аренду квартир. Стоимость съема однокомнатных и двухкомнатных квартир возросла, тогда как трешки, наоборот, подешевели. Подробнее об этом можно прочитать в материале URA.RU.
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