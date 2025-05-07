Еще одной соратнице экс-губернатора Куйвашева предложили уйти в отставку

Директору свердловского департамента по развитию туризма Эльмире Тукановой, соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева, предложено написать заявление об отставке. Она, по данным URA.RU, на предложение соглашаться не спешит.
«Ей предложили написать заявление по-собственному. Она ушла думать — как по сценарию Хусаиновой», — поделился источник.
Последние недели Туканова была в отпуске, в который ушла почти сразу после смены власти в регионе. В последние годы она неоднократно фигурировала в отраслевых скандалах, поэтому отставку ей прочили давно. Однако Тукановой благоволил Куйвашев, с которым они знакомы еще с нулевых по работе в Тюменской области. В ноябре 2024 года контракт с ней он продлил. Корреспондент обратился за комментарием к Эльмире Тукановой, ответ ожидается.
В начале апреля написать заявление на увольнение предложили директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой, бывшей помощнице Куйвашева. Однако она сопротивлялась и подала в отставку лишь спустя несколько недель. Все новости о кадровых перестановках в правительстве — в сюжете URA.RU.
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