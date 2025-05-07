Еще одной соратнице экс-губернатора Куйвашева предложили уйти в отставку

Главе свердловского департамента туризма Тукановой предложили уволиться
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В команде нового губернатора Эльмиру Туканову не видят
В команде нового губернатора Эльмиру Туканову не видят Фото:
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Директору свердловского департамента по развитию туризма Эльмире Тукановой, соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева, предложено написать заявление об отставке. Она, по данным URA.RU, на предложение соглашаться не спешит.

«Ей предложили написать заявление по-собственному. Она ушла думать — как по сценарию Хусаиновой», — поделился источник.

Последние недели Туканова была в отпуске, в который ушла почти сразу после смены власти в регионе. В последние годы она неоднократно фигурировала в отраслевых скандалах, поэтому отставку ей прочили давно. Однако Тукановой благоволил Куйвашев, с которым они знакомы еще с нулевых по работе в Тюменской области. В ноябре 2024 года контракт с ней он продлил. Корреспондент обратился за комментарием к Эльмире Тукановой, ответ ожидается.

В начале апреля написать заявление на увольнение предложили директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой, бывшей помощнице Куйвашева. Однако она сопротивлялась и подала в отставку лишь спустя несколько недель. Все новости о кадровых перестановках в правительстве — в сюжете URA.RU.

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Директору свердловского департамента по развитию туризма Эльмире Тукановой, соратнице экс-губернатора Евгения Куйвашева, предложено написать заявление об отставке. Она, по данным URA.RU, на предложение соглашаться не спешит. «Ей предложили написать заявление по-собственному. Она ушла думать — как по сценарию Хусаиновой», — поделился источник. Последние недели Туканова была в отпуске, в который ушла почти сразу после смены власти в регионе. В последние годы она неоднократно фигурировала в отраслевых скандалах, поэтому отставку ей прочили давно. Однако Тукановой благоволил Куйвашев, с которым они знакомы еще с нулевых по работе в Тюменской области. В ноябре 2024 года контракт с ней он продлил. Корреспондент обратился за комментарием к Эльмире Тукановой, ответ ожидается. В начале апреля написать заявление на увольнение предложили директору департамента информполитики Юлии Хусаиновой, бывшей помощнице Куйвашева. Однако она сопротивлялась и подала в отставку лишь спустя несколько недель. Все новости о кадровых перестановках в правительстве — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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