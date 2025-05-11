В Миассе Челябинской области возведут новый 11-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Построить многоэтажный дом планируется к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Миассе Челябинской области планируют возвести 11- этажный жилой комплекс комфорт-класса „Родные просторы“. Застройщик — ООО СЗ „АВС Стандарт“. Ввод ЖК в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отмечается на сайте, общая жилая площадь дома — 4 265 квадратных метров. В жилом многоквартирном доме будет два подъезда и два лифта. Также на территории будут детская и спортивная площадки. Вне придомовой территории сделают 188 мест для парковки, на придомовой — 33.
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