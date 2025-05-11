11 мая 2025
10 мая 2025

В курортном челябинском городе построят новый ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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11-этажный ЖК планируется возвести к третьему кварталу 2026 года
11-этажный ЖК планируется возвести к третьему кварталу 2026 года Фото:

В Миассе Челябинской области возведут новый 11-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Построить многоэтажный дом планируется к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Миассе Челябинской области планируют возвести 11- этажный жилой комплекс комфорт-класса „Родные просторы“. Застройщик — ООО СЗ „АВС Стандарт“. Ввод ЖК в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Как отмечается на сайте, общая жилая площадь дома — 4 265 квадратных метров. В жилом многоквартирном доме будет два подъезда и два лифта. Также на территории будут детская и спортивная площадки. Вне придомовой территории сделают 188 мест для парковки, на придомовой — 33.

Общая жилая площадь 11-этажного ЖК достигнет 4 265 квадратных метров
Общая жилая площадь 11-этажного ЖК достигнет 4 265 квадратных метров
Фото:

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В Миассе Челябинской области возведут новый 11-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Построить многоэтажный дом планируется к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Миассе Челябинской области планируют возвести 11- этажный жилой комплекс комфорт-класса „Родные просторы“. Застройщик — ООО СЗ „АВС Стандарт“. Ввод ЖК в эксплуатацию намечен на третий квартал 2026 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Как отмечается на сайте, общая жилая площадь дома — 4 265 квадратных метров. В жилом многоквартирном доме будет два подъезда и два лифта. Также на территории будут детская и спортивная площадки. Вне придомовой территории сделают 188 мест для парковки, на придомовой — 33.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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