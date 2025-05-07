В Кремле высказались о конфликте Индии и Пакистана

Песков: Россию беспокоит ситуация на границе Индии и Пакистана
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Песков призвал Индию и Пакистан начать переговоры о мире
Песков призвал Индию и Пакистан начать переговоры о мире Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Ситуация на границе между Индией и Пакистаном вызывает обеспокоенность у России, и Москва призывает обе стороны к переговорам для урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация между Индией и Пакистаном — это повод для обеспокоенности», — подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Москва призывает стороны начать переговоры. 

Ранее Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией на границе Индии и Пакистана. Он подчеркнул, что атмосфера в этом регионе вызывает серьезную тревогу у Москвы. Песков также выразил надежду, что стороны снизят напряженность и найдут мирные пути урегулирования.

Ночью 7 мая Индия начала операцию «Синдур», атаковав террористические лагеря в Пакистане, причастные к теракту в Пахалгаме, заявив, что удары по гражданским и военным объектам не наносились. В свою очередь, Пакистан пообещал дать более сильный ответ, передает RT. Подробнее об обстановке в регионе — в сюжете URA.RU.

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Ситуация на границе между Индией и Пакистаном вызывает обеспокоенность у России, и Москва призывает обе стороны к переговорам для урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, ситуация между Индией и Пакистаном — это повод для обеспокоенности», — подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Москва призывает стороны начать переговоры.  Ранее Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией на границе Индии и Пакистана. Он подчеркнул, что атмосфера в этом регионе вызывает серьезную тревогу у Москвы. Песков также выразил надежду, что стороны снизят напряженность и найдут мирные пути урегулирования. Ночью 7 мая Индия начала операцию «Синдур», атаковав террористические лагеря в Пакистане, причастные к теракту в Пахалгаме, заявив, что удары по гражданским и военным объектам не наносились. В свою очередь, Пакистан пообещал дать более сильный ответ, передает RT. Подробнее об обстановке в регионе — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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