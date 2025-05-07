Индия начала военную операцию «Синдур» против Пакистана: с чего началось обострение конфликта

Согласно сообщению агентства Associated Press, индийские вооруженные силы осуществили авиационные удары по военным объектам, находящимся на территории Пакистана, а также по районам Кашмира, контролируемым Исламабадом. В ответ представители Пакистана заявили, что Индия произвела запуск трех ракет в направлении пакистанской территории. С чего началось обострение конфликта — в материале URA.RU.
Операция «Синдур»
В ночь на 7 мая индийское военное командование объявило о начале операции под кодовым названием «Синдур», направленной на уничтожение террористической инфраструктуры в Пакистане. По информации Министерства обороны Индии, с территории Пакистана осуществлялось планирование и поддержка нападений на индийскую территорию.
В ведомстве уточнили, что ракетные удары были нанесены по девяти объектам, находящимся на территории Пакистана. Индийская сторона особо отметила, что целью атак не являлись военные объекты пакистанской армии: «Ни одна из пакистанских военных баз не подвергалась ударам. Индия проявила значительную сдержанность при выборе целей и способов их поражения», — подчеркнули в министерстве.
По сведениям агентства ANI, основными мишенями стали руководители запрещенных в России группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба». Все удары, согласно сообщениям, были осуществлены высокоточным вооружением с индийской территории. Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что атаки велись именно с территории Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении суверенитета.
Глава пресс-службы вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чаудри заявил о гибели двух мирных жителей в результате ракетного удара по городу Котли. В Восточном Ахмадпуре ранения получили не менее 12 человек. Чаудри также отметил, что среди пораженных целей оказались две мечети. Позднее пакистанское Минобороны сообщило о восьми погибших гражданских лицах.
Пакистанские власти утверждают, что их вооруженные силы сбили три индийских истребителя, включая два самолета Rafale.
Ответные действия Пакистана
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как акт агрессии. «Пакистан обладает полным правом на жесткий и решительный ответ на акт войны, инициированный Индией, — и такой ответ уже последовал», — написал он в социальной сети X.
Власти Пакистана закрыли воздушное пространство страны на 48 часов и нанесли ответные ракетные удары по приграничным районам Индии в Кашмире. По заявлениям военных, был уничтожен штаб одной из бригад индийской армии. Источник телеканала Samaa сообщил о поражении нескольких целей на позициях противника. Индийская сторона проинформировала о двух раненых женщинах в результате атаки.
В Исламабаде состоялось экстренное заседание Комитета национальной безопасности, которое, по словам министра информации Аттауллы Тарара, было назначено на 8 мая в 10:00 по местному времени (8:00 мск). В заявлении МИД Пакистана отмечается, что действия Индии поставили оба ядерных государства на грань крупномасштабного конфликта. В провинции Пенджаб введен режим чрезвычайной ситуации, а воздушное пространство страны остается закрытым на двое суток.
Причины обострения ситуации
Обострение конфликта связано с нападением группы вооруженных боевиков 22 апреля на туристов в городе Пахалгам, расположенном в горной части Анантнага на территории Джамму и Кашмира, контролируемой Индией, но на которую претендует и Пакистан. В результате атаки погибли 26 человек — среди них 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Еще несколько десятков пострадали.
Ответственность за инцидент взяла на себя малоизвестная группировка «Фронт сопротивления» (The Resistance Front, TRF), появившаяся в 2019 году на фоне очередного обострения ситуации в Кашмире. В своих сообщениях представители группировки заявили, что нападение стало реакцией на демографические изменения в регионе. Индия обвинила пакистанские власти в поддержке трансграничного терроризма, однако Исламабад отверг причастность к произошедшему.
После инцидента премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал принять меры по выявлению и наказанию всех причастных к нападению и их пособников. Было закрыто единственное сухопутное КПП Аттари—Вагах, приостановлен безвизовый режим для граждан Пакистана, аннулированы ранее выданные визы и прекращена выдача новых.
Кроме того, Индия приостановила действие Договора о водах Инда 1960 года, позволявшего Пакистану использовать северные притоки реки, до тех пор пока Исламабад не откажется от поддержки трансграничного терроризма. 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил на совещании по вопросам безопасности, что Министерство обороны страны получило полную свободу определять характер, цели и сроки ответа на теракт в Пахалгаме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.