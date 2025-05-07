Курганский синоптик-любитель стал публиковать отчеты об активности комаров

В Кургане активизировались комары
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8 мая вечерняя активность комаров составит 25%
8 мая вечерняя активность комаров составит 25% Фото:

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн начал публиковать отчеты об активности комаров. Так, 8 мая вечерняя активность кровососущих составит 25%. Об этом Винштейн сообщил у себя в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».

Синоптик-любитель рассказал, что для оценки вероятности появления комаров он использует собственную формулу, учитывающую сразу несколько погодных параметров. «Расчет выполняется для вечернего времени, а именно 20 часов. Показатель дает относительное представление об активности комаров с точки зрения погоды, где 0% — их абсолютное отсутствие, а 100% — их максимально возможное количество. Чем выше показатель, тем больше комаров на улице», — объяснил Винштейн.

Ранее синоптик-любитель отмечал, что наиболее высокая активность комаров наблюдается при температуре воздуха от 20 до 30 градусов тепла, влажности выше 60% и наличии осадков за последние 30 суток. Если температура опускается ниже 15, их активность заметно падает, а при показателях менее 10 многие виды впадают в спячку.

Кроме того, дожди способствуют образованию застойных водоемов, что создает идеальную среду для размножения насекомых. Чем чаще идут осадки и дольше сохраняется вода на поверхности, тем больше вероятность резкого увеличения численности комаров. Однако сильный ветер негативно влияет на их поведение.

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Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн начал публиковать отчеты об активности комаров. Так, 8 мая вечерняя активность кровососущих составит 25%. Об этом Винштейн сообщил у себя в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане». Синоптик-любитель рассказал, что для оценки вероятности появления комаров он использует собственную формулу, учитывающую сразу несколько погодных параметров. «Расчет выполняется для вечернего времени, а именно 20 часов. Показатель дает относительное представление об активности комаров с точки зрения погоды, где 0% — их абсолютное отсутствие, а 100% — их максимально возможное количество. Чем выше показатель, тем больше комаров на улице», — объяснил Винштейн. Ранее синоптик-любитель отмечал, что наиболее высокая активность комаров наблюдается при температуре воздуха от 20 до 30 градусов тепла, влажности выше 60% и наличии осадков за последние 30 суток. Если температура опускается ниже 15, их активность заметно падает, а при показателях менее 10 многие виды впадают в спячку. Кроме того, дожди способствуют образованию застойных водоемов, что создает идеальную среду для размножения насекомых. Чем чаще идут осадки и дольше сохраняется вода на поверхности, тем больше вероятность резкого увеличения численности комаров. Однако сильный ветер негативно влияет на их поведение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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