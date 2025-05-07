Курганский синоптик-любитель стал публиковать отчеты об активности комаров

Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн начал публиковать отчеты об активности комаров. Так, 8 мая вечерняя активность кровососущих составит 25%. Об этом Винштейн сообщил у себя в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
Синоптик-любитель рассказал, что для оценки вероятности появления комаров он использует собственную формулу, учитывающую сразу несколько погодных параметров. «Расчет выполняется для вечернего времени, а именно 20 часов. Показатель дает относительное представление об активности комаров с точки зрения погоды, где 0% — их абсолютное отсутствие, а 100% — их максимально возможное количество. Чем выше показатель, тем больше комаров на улице», — объяснил Винштейн.
Ранее синоптик-любитель отмечал, что наиболее высокая активность комаров наблюдается при температуре воздуха от 20 до 30 градусов тепла, влажности выше 60% и наличии осадков за последние 30 суток. Если температура опускается ниже 15, их активность заметно падает, а при показателях менее 10 многие виды впадают в спячку.
Кроме того, дожди способствуют образованию застойных водоемов, что создает идеальную среду для размножения насекомых. Чем чаще идут осадки и дольше сохраняется вода на поверхности, тем больше вероятность резкого увеличения численности комаров. Однако сильный ветер негативно влияет на их поведение.
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