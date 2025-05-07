Жители Тюменской области начали встречать в лесах первых змей. Фотографии гадюки опубликовали в telegram-канале «ЧС Тюмень». По словам жителей, пресмыкающихся обнаружили в Викуловском районе.
«Викуловский район Тюменской области. В деревне появились змеи. Остерегайтесь!» — указано в посте. К нему приложена фотография гадюки.
Местные жители рекомендуют не трогать змей и ходить по лесу с длинной палкой, постукивая ей по земле. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.
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