В Тюменской области выползли ядовитые змеи. Фото

В Тюменской области жители встретили первых гадюк
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Первых гадюк встретили в Викуловском районе
Первых гадюк встретили в Викуловском районе Фото:

Жители Тюменской области начали встречать в лесах первых змей. Фотографии гадюки опубликовали в telegram-канале «ЧС Тюмень». По словам жителей, пресмыкающихся обнаружили в Викуловском районе.

«Викуловский район Тюменской области. В деревне появились змеи. Остерегайтесь!» — указано в посте. К нему приложена фотография гадюки. 

Местные жители рекомендуют не трогать змей и ходить по лесу с длинной палкой, постукивая ей по земле. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.

Первых змей жители встретили в Викуловском районе.
Первых змей жители встретили в Викуловском районе.
Фото:

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Жители Тюменской области начали встречать в лесах первых змей. Фотографии гадюки опубликовали в telegram-канале «ЧС Тюмень». По словам жителей, пресмыкающихся обнаружили в Викуловском районе. «Викуловский район Тюменской области. В деревне появились змеи. Остерегайтесь!» — указано в посте. К нему приложена фотография гадюки.  Местные жители рекомендуют не трогать змей и ходить по лесу с длинной палкой, постукивая ей по земле. Если же укуса пресмыкающихся избежать не удалось, то нужно наложить сухую повязку, выпить антигистаминные и обратиться в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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