Россиян предупредили о перебоях в работе банкоматов

В Москве и Московской области из-за ограничений мобильного интернета могут возникнуть перебои в работе банкоматов, POS-терминалов и банковских приложений. Об этом сообщили в пресс-службах Сбербанка и ВТБ. Банки рекомендуют клиентам использовать Wi-Fi или повторить операции позднее.
«В связи с ограничением работы мобильного интернета в праздничные дни также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов, использующих беспроводной канал связи», — сообщил представитель Сбербанка. Его слова приводит РБК.
В ВТБ также предупредили о возможных сбоях, однако сейчас банкоматы в отделениях банка работают штатно. Кроме того, возможны трудности с оплатой и переводами через Систему быстрых платежей (СБП) с 7 по 9 мая, так как нарушения интернет-связи могут повлиять на перевод средств между счетами и оплату товаров и услуг как в oффлайн, так и в онлайн-режиме.
Ранее в Дептрансе сообщили, что в Москве 7 и 9 мая частично ограничат работу такси, каршеринга, кикшеринга, электросамокатов и велосипедов из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Жителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом перекрытий, передает RT.
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