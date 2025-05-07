Транспорт в Челябинске 9 мая будет работать после фейерверка

В Челябинске вечером 9 мая общественный транспорт будет работать после 22:30, когда завершится праздничный фейерверк. Это значит, что зрители смогут с комфортом попасть домой.
«После праздничного фейерверка в День Победы челябинцы смогут воспользоваться автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами 10, 12, 19 и трамваями 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, которые продолжат свою работу после 22:30», — уточнили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Они развезут зрителей по домам.
После завершения праздничного салюта общественный транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:
Площадь Революции
- Трамвай № 3 проследует по улице Кирова до Копрового;
- Трамвай № 5 — до Автовокзала;
- Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса и Горького (до улицы 5-го декабря, далее — в депо);
- Трамвай № 7 по улицам Труда и Российской до ЧГРЭС;
- Трамвай № 16 по Кирова до Чичерина;
- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Российской до Чичерина;
- Автобус № 64 по улице Братьев Кашириных до Автобусного парка.
Алое поле
- Трамвай № 2 по Кирова до ЧЭМК;
- Трамвай № 20 по Кирова до ЧМК;
- Троллейбус № 12 до улицы Молдавской;
- Автобус № 2 до Чурилово;
- Автобус № 4 до Мамина;
- Автобус № 71 по Свердловскому проспекту, улице 50-летия ВЛКСМ, улице Сталеваров до ЧМК.
Театр кукол
- Трамвай № 2 до Областной больницы;
- Трамвай № 3 до Копрового;
- Трамвай № 16 до Чичерина;
- Трамвай № 22 по Кирова, Карла Маркса и Горького до Чичерина.
Карла Маркса
- Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;
- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Кирова до Чичерина.
Цвиллинга
- Трамвай № 5 до Автовокзала;
- Трамвай № 22 по Кирова до Чичерина.
Площадь искусств
- Трамвай № 3 до Автовокзала;
- Трамвай № 3 до ЧМК;
- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Горького до Чичерина.
Пушкина
- Трамвай № 5 по улицам Труда и Горького до ЧЭМК;
- Трамвай № 7 до Автовокзала;
- Трамвай № 16 по улицам Труда и Российской до Чичерина.
Цирк
- Трамвай № 3 до Автовокзала;
- Трамвай № 15 по Кирова и Горького до Депо №1;
- Трамвай № 16 до Чичерина;
- Автобус № 9 по Кирова и Комсомольскому проспекту до улицы Петра Столыпина;
- Автобус № 18 по Кирова и Комсомольскому проспекту до Автобусного парка.
ДС «Юность»
- Автобус № 58 по улицам Доватора, Новороссийской до Чистопольской.
Геологический музей
- Трамвай № 2 до Областной больницы.
Торговый центр
- Троллейбус № 12 до АМЗ;
- Автобус № 8 до Мамина;
- Автобус № 8 до Академика Королева.
Теплотехнический институт
- Трамвай № 3 по Кирова до Автовокзала;
- Трамвай № 7 по проспекту Победы и Российской — к Автовокзалу;
- Трамвай № 15 по проспекту Победы и Горького — к Депо №1;
- Трамвай № 15 — к Чичерина;
- Трамвай № 18 — к ЧМК.
Проспект Победы (перекресток со Свердловским проспектом)
- Автобус № 18 — к торгово-развлекательному комплексу «Алмаз»;
- Автобус № 34 — в Чурилово.
Свердловский проспект
- Троллейбус №12 — к АМЗ.
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