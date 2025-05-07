Транспорт в Челябинске 9 мая будет работать после фейерверка

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Челябинский транспорт доставит домой 9 мая после фейерверка
Челябинский транспорт доставит домой 9 мая после фейерверка Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Челябинске вечером 9 мая общественный транспорт будет работать после 22:30, когда завершится праздничный фейерверк. Это значит, что зрители смогут с комфортом попасть домой.

«После праздничного фейерверка в День Победы челябинцы смогут воспользоваться автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами 10, 12, 19 и трамваями 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, которые продолжат свою работу после 22:30», — уточнили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Они развезут зрителей по домам.

После завершения праздничного салюта общественный транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках:

Площадь Революции

- Трамвай № 3 проследует по улице Кирова до Копрового;

- Трамвай № 5 — до Автовокзала;

- Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса и Горького (до улицы 5-го декабря, далее — в депо);

- Трамвай № 7 по улицам Труда и Российской до ЧГРЭС;

- Трамвай № 16 по Кирова до Чичерина;

- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Российской до Чичерина;

- Автобус № 64 по улице Братьев Кашириных до Автобусного парка.

Алое поле

- Трамвай № 2 по Кирова до ЧЭМК;

- Трамвай № 20 по Кирова до ЧМК;

- Троллейбус № 12 до улицы Молдавской;

- Автобус № 2 до Чурилово;

- Автобус № 4 до Мамина;

- Автобус № 71 по Свердловскому проспекту, улице 50-летия ВЛКСМ, улице Сталеваров до ЧМК.

Театр кукол

- Трамвай № 2 до Областной больницы;

- Трамвай № 3 до Копрового;

- Трамвай № 16 до Чичерина;

- Трамвай № 22 по Кирова, Карла Маркса и Горького до Чичерина.

Карла Маркса

- Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС;

- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Кирова до Чичерина.

Цвиллинга

- Трамвай № 5 до Автовокзала;

- Трамвай № 22 по Кирова до Чичерина.

Площадь искусств

- Трамвай № 3 до Автовокзала;

- Трамвай № 3 до ЧМК;

- Трамвай № 22 по Карла Маркса и Горького до Чичерина.

Пушкина

- Трамвай № 5 по улицам Труда и Горького до ЧЭМК;

- Трамвай № 7 до Автовокзала;

- Трамвай № 16 по улицам Труда и Российской до Чичерина.

Цирк

- Трамвай № 3 до Автовокзала;

- Трамвай № 15 по Кирова и Горького до Депо №1;

- Трамвай № 16 до Чичерина;

- Автобус № 9 по Кирова и Комсомольскому проспекту до улицы Петра Столыпина;

- Автобус № 18 по Кирова и Комсомольскому проспекту до Автобусного парка.

ДС «Юность»

- Автобус № 58 по улицам Доватора, Новороссийской до Чистопольской.

Геологический музей

- Трамвай № 2 до Областной больницы.

Торговый центр

- Троллейбус № 12 до АМЗ;

- Автобус № 8 до Мамина;

- Автобус № 8 до Академика Королева.

Теплотехнический институт

- Трамвай № 3 по Кирова до Автовокзала;

- Трамвай № 7 по проспекту Победы и Российской — к Автовокзалу;

- Трамвай № 15 по проспекту Победы и Горького — к Депо №1;

- Трамвай № 15 — к Чичерина;

- Трамвай № 18 — к ЧМК.

Проспект Победы (перекресток со Свердловским проспектом)

- Автобус № 18 — к торгово-развлекательному комплексу «Алмаз»;

- Автобус № 34 — в Чурилово.

Свердловский проспект

- Троллейбус №12 — к АМЗ.

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В Челябинске вечером 9 мая общественный транспорт будет работать после 22:30, когда завершится праздничный фейерверк. Это значит, что зрители смогут с комфортом попасть домой. «После праздничного фейерверка в День Победы челябинцы смогут воспользоваться автобусами 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22а, 34, 51, 58, 64, 71, 483, троллейбусами 10, 12, 19 и трамваями 2, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 22, которые продолжат свою работу после 22:30», — уточнили в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Они развезут зрителей по домам. После завершения праздничного салюта общественный транспорт будет ждать пассажиров на следующих остановках: Площадь Революции - Трамвай № 3 проследует по улице Кирова до Копрового; - Трамвай № 5 — до Автовокзала; - Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса и Горького (до улицы 5-го декабря, далее — в депо); - Трамвай № 7 по улицам Труда и Российской до ЧГРЭС; - Трамвай № 16 по Кирова до Чичерина; - Трамвай № 22 по Карла Маркса и Российской до Чичерина; - Автобус № 64 по улице Братьев Кашириных до Автобусного парка. Алое поле - Трамвай № 2 по Кирова до ЧЭМК; - Трамвай № 20 по Кирова до ЧМК; - Троллейбус № 12 до улицы Молдавской; - Автобус № 2 до Чурилово; - Автобус № 4 до Мамина; - Автобус № 71 по Свердловскому проспекту, улице 50-летия ВЛКСМ, улице Сталеваров до ЧМК. Театр кукол - Трамвай № 2 до Областной больницы; - Трамвай № 3 до Копрового; - Трамвай № 16 до Чичерина; - Трамвай № 22 по Кирова, Карла Маркса и Горького до Чичерина. Карла Маркса - Трамвай № 5 по улицам Карла Маркса, Горького, проспекту Победы до ЧГРЭС; - Трамвай № 22 по Карла Маркса и Кирова до Чичерина. Цвиллинга - Трамвай № 5 до Автовокзала; - Трамвай № 22 по Кирова до Чичерина. Площадь искусств - Трамвай № 3 до Автовокзала; - Трамвай № 3 до ЧМК; - Трамвай № 22 по Карла Маркса и Горького до Чичерина. Пушкина - Трамвай № 5 по улицам Труда и Горького до ЧЭМК; - Трамвай № 7 до Автовокзала; - Трамвай № 16 по улицам Труда и Российской до Чичерина. Цирк - Трамвай № 3 до Автовокзала; - Трамвай № 15 по Кирова и Горького до Депо №1; - Трамвай № 16 до Чичерина; - Автобус № 9 по Кирова и Комсомольскому проспекту до улицы Петра Столыпина; - Автобус № 18 по Кирова и Комсомольскому проспекту до Автобусного парка. ДС «Юность» - Автобус № 58 по улицам Доватора, Новороссийской до Чистопольской. Геологический музей - Трамвай № 2 до Областной больницы. Торговый центр - Троллейбус № 12 до АМЗ; - Автобус № 8 до Мамина; - Автобус № 8 до Академика Королева. Теплотехнический институт - Трамвай № 3 по Кирова до Автовокзала; - Трамвай № 7 по проспекту Победы и Российской — к Автовокзалу; - Трамвай № 15 по проспекту Победы и Горького — к Депо №1; - Трамвай № 15 — к Чичерина; - Трамвай № 18 — к ЧМК. Проспект Победы (перекресток со Свердловским проспектом) - Автобус № 18 — к торгово-развлекательному комплексу «Алмаз»; - Автобус № 34 — в Чурилово. Свердловский проспект - Троллейбус №12 — к АМЗ.
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