У нефтяников ХМАО упали зарплаты: тренд, который меняет рынок труда региона

В нефтяных компаниях ХМАО начали падать зарплаты. Средняя оплата труда в вакансиях за первые месяцы 2025 года снизилась по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, предприятия продолжают бороться за ценные кадры, повышая денежное вознаграждение наиболее востребованным специалистам. О том, как изменились зарплаты в нефтяной отрасли ХМАО, кто из специалистов зарабатывает больше и чего ждать во второй половине года, URA.RU рассказала директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
— Оксана, как изменились зарплаты в вакансиях нефтяных компаний ХМАО в 2025 году по сравнению с прошлым годом?
— Если смотреть по динамике, то мы видим небольшое снижение: медианная предлагаемая зарплата в нефтегазовой отрасли ХМАО за полный 2024 год составила 109,6 тыс. рублей, а за первые четыре месяца 2025 года — 106,9 тыс. рублей. Это на 2% меньше, или примерно на 2,7 тысячи рублей. В целом, можно говорить о замедлении «гонки зарплат», которая шла весь прошлый год.
— Кому из специалистов нефтяной отрасли сейчас платят больше?
— Зарплаты выросли у тех, кто занят на ключевых производственных позициях. Например, у машинистов — плюс 9%, средняя оплата труда составляет 180,6 тыс. рублей. У начальников смен и мастеров участка — рост на 5%, до 120,5 тыс. рублей. У геодезистов — тоже 5%, до 167,5 тыс. рублей. Эти позиции всегда востребованы, и за квалифицированных специалистов конкурируют не только нефтяные компании, но и строительные, металлургические и добывающие предприятия.
— А в каких городах ХМАО нефтяникам платят больше всего?
— На первом месте — Ханты-Мансийск: медианная зарплата здесь — 157,9 тыс. рублей. Далее — Нижневартовск (117,7 тыс.), Сургут (116 тыс.), Когалым (112,5 тыс.) и Нефтеюганск (101,4 тыс. рублей). Эти данные основаны на вакансиях, размещённых в 2025 году.
— Из-за чего, по вашему мнению, меняются зарплаты в нефтяных вакансиях ХМАО?
— Главная причина — дефицит квалифицированных кадров. Сейчас идет сильная конкуренция за рабочие руки: нефтянка соперничает с другими отраслями — стройкой, металлургией, добычей. Самые дефицитные профессии — токари (всего одно резюме на вакансию), слесари, сварщики и электромонтажники. С инженерными кадрами стало немного проще — например, по инженерам-механикам и проектировщикам сейчас около 4–5 резюме на вакансию, что считается нормой.
— А что с ожиданиями соискателей — они хотят больше денег, чем раньше?
— Да, и довольно заметно. Если брать область «добыча сырья», то в марте 2025 года средняя ожидаемая зарплата составила 75,5 тыс. рублей. Это на 5,5 тыс. больше, чем год назад (+8%), и на 15,5 тыс. больше, чем в 2023 году (+26%). Получается, что ожидания растут быстрее, чем реальные предложения.
— Можно ли ждать, что во второй половине 2025 года зарплаты снова начнут расти?
— В этом году мы можем говорить о том, что рынок труда стабилизируется. Соотношение спроса и предложения, то есть число активных вакансий и резюме, приходят в состояние баланса, чего мы не наблюдали последние пять лет. Параллельно с этим замедляется и «гонка зарплат», которая была одним из ярких трендов прошлого года. Сейчас зарплаты по-прежнему растут в ряде сегментов рынка, но при этом уже нет такой мощной динамики, как в 2025 год.
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