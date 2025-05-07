Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на то, что до сих пор не сделаны пути на загородные участки, расположенные в ДНТ из-за отсутствия путей. Актуальными фото поделился читатель URA.RU с места событий.
«Вопрос по итогу так и не решился. Власти проигнорировали проблему — приходится добираться через лужи», — сообщает читатель URA.RU.
О проблеме подъездных путей в ДНТ в Новом Уренгое сообщал ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин. По его словам, проживание в ДНТ носит не сезонный, а круглогодичный характер. «Для многих из них наличие нормальной дороги — это очень значимый вопрос», — рассказал Вершинин у себя в telegram-канале.
Информационное агентство направило запрос в пресс-службу мэрии Нового Уренгоя. Там корреспонденту сообщили, что участок в скором времени очистят с помощью вакуумных машин. «Сейчас, в период интенсивного таяния, все службы усилены. По городу курсируют вакуумные машины. Все адреса дорожники берут в работу, включают в план. Этот участок также запланирован», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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