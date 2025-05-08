08 мая 2025

Смотрим парад Победы в Екатеринбурге в прямом эфире вместе с URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В военном параде примут участие около 2 тысяч человек
В военном параде примут участие около 2 тысяч человек Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Информационное агентство URA.RU запускает для читателей прямую трансляцию парада Победы в Екатеринбурге. Начиная с 10:00 эфир будет транслироваться на сайте агентства.

Парад Победы пройдет на проспекте Ленина. В нем примут участие около 2 тысяч человек и более 100 машин. Зрителям покажут танки, бронетранспортеры, гаубицы, артиллерийские и ракетные установки, разминировщики, беспилотники.

Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир торжественного мероприятия на платформе Rutube и в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустило текстовую трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информационное агентство URA.RU запускает для читателей прямую трансляцию парада Победы в Екатеринбурге. Начиная с 10:00 эфир будет транслироваться на сайте агентства. Парад Победы пройдет на проспекте Ленина. В нем примут участие около 2 тысяч человек и более 100 машин. Зрителям покажут танки, бронетранспортеры, гаубицы, артиллерийские и ракетные установки, разминировщики, беспилотники. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир торжественного мероприятия на платформе Rutube и в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустило текстовую трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...