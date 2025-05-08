Смотрим парад Победы в Екатеринбурге в прямом эфире вместе с URA.RU

Информационное агентство URA.RU запускает для читателей прямую трансляцию парада Победы в Екатеринбурге. Начиная с 10:00 эфир будет транслироваться на сайте агентства.
Парад Победы пройдет на проспекте Ленина. В нем примут участие около 2 тысяч человек и более 100 машин. Зрителям покажут танки, бронетранспортеры, гаубицы, артиллерийские и ракетные установки, разминировщики, беспилотники.
Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир торжественного мероприятия на платформе Rutube и в соцсетях «ВКонтакте» и Одноклассники. Для тех, кому неудобно смотреть видео, URA.RU запустило текстовую трансляцию.
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