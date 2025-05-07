В Сургуте задержали рейсы в Москву и Санкт-Петербург

Аэропорт Сургута задержал вылет рейсов в Москву и Санкт-Петербург из-за ограничений, введенных в столичных аэропортах. Информация о задержках следует из онлайн-табло аэропорта.
«Рейсы SU1513 и SU1517 авиакомпании „Аэрофлот“ в московское Шереметьево и ЮТ469 Utair в Санкт-Петербург задержаны», — следует из информации аэропорта.
Ограничения также затронули Домодедово и Жуковский. Власти объяснили их необходимостью «обеспечения безопасности полетов» на фоне атак беспилотников. В ХМАО перебои с расписанием также отмечены и в других аэропортах.
Ранее URA.RU писало, что аналогичные ограничения уже вводились в аэропортах Москвы из-за угрозы атак беспилотников: тогда рейсы из Сургута и Ханты-Мансийска задерживались более чем на шесть часов. По данным Росавиации, временный запрет на прием и отправку рейсов вводился в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов.
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