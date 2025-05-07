В ЯНАО выделили участок под застройку таунхаусами рядом с популярным гипермаркетом

Дома блокированной застройки — таунхаусы могут появиться в Ноябрьске (ЯНАО) в относительной близости от гипермаркета «Лента». Для этих целей городской департамент имущественных отношений проводит аукцион на право заключения аренды участка почти на одну тысячу кв.м на улице Северной. Начальная цена торгов — 131, 9 тысячи рублей, сообщает территориальное отделение Росреестра.
«К продаже предлагается право аренды земельного участка с кадастровым номером 89:12:110617:4042, имеющего адресный ориентир: ЯНАО, Ноябрьск, улица Северная, площадью 6 937 кв. м, разрешенное использование (назначение) — блокированная жилая застройка», — сообщается на сайте ведомства. Недалеко от участка находится гипермаркет «Лента».
По данным источника, организует аукцион департамент имущественных отношений администрации города Ноябрьска по распоряжению от 23 апреля 2025 года. Начальная цена аукциона —131 913 рублей. Торги должны состояться 5 июня 2025 года.
Домами блокированной застройки называют таунхаусы. На Ямале жилье подобного типа встречается нечасто. Риэлторы отмечают, что формат таунхаусов в силу своей специфики пока мало привлекает девелоперов в ЯНАО.
«Прямо скажем, на продажу таунхаусы выставляются крайне редко. Это связано с тем, что все-таки такой тип недвижимости, как таунхаус, выбирают, как правило, люди с детьми, с устоявшимся бытом и точным пониманием того, что в ближайшие годы они не уедут», — рассказали собеседники агентства в компании «Этажи — Новый Уренгой».
Между тем, в марте 2024 года ямальские депутаты намеревались разрешить использование средств материнского капитала для реконструкции таунхаусов и дуплексов. Тем самым они хотели привести региональное законодательство в соответствии с федеральным.
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