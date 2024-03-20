На Ямале разрешат использовать маткапитал на реконструкцию таунхаусов

Формат таунхаусов в силу своей специфики пока мало привлекает девелоперов на Ямале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские депутаты намерены разрешить использование средств материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки — таунхаусов и дуплексов и тем самым привести региональное законодательство в соответствии с федеральным, сообщает пресс-служба Заксобрания округа. Между тем, как выяснило URA.RU, малоэтажная застройка данного формата в силу своей специфики и высокой стоимости распространена в ЯНАО крайне мало.

«На Ямале средства регионального материнского капитала можно будет использовать для реконструкции домов блокированной застройки. Привести региональное законодательство в соответствие с федеральным депутаты намерены на заседании окружного парламента 21 марта», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного парламента.

По мнению ямальских парламентариев, этот закон действительно нужен ЯНАО. «В автономном округе таунхаусы активно строят, они пользуются спросом, поэтому мы вносим изменения в региональное законодательство», — цитирует источник слова спикера окружного парламента Сергея Ямкина.

По данным сайта объявлений «Авито — Недвижимость», на Ямале продается одиннадцать таунхаусов, среди них — два объявления от застройщика. Один из девелоперов предлагает таунхаусы (157 кв. м) по 14,9 млн рублей. Застройка ведется в Ноябрьске. Второй застройщик находится в Губкинском — он реализует таунхаусы (170 кв. м) за 16,5 млн рублей. На вторичном рынке такие дома продаются редко, в основном, в Новом Уренгое, Тарко-Сале, в том же Губкинском. Стоимость варьируется от 8,5 до 22 млн рублей.

Риэлторы отмечают, что формат таунхаусов в силу своей специфики пока мало привлекает девелоперов на Ямале. «Сегодня в Новом Уренгое всего два дома, где есть таунхаусы. И, прямо скажем, на продажу они выставляются крайне редко. Это связано с тем, что все-таки такой тип недвижимости, как таунхаус, выбирают, как правило, люди с детьми, с устоявшимся бытом и точным пониманием того, что в ближайшие годы они не уедут из Нового Уренгоя», — сообщает корреспонденту URA.RU генеральный директор компании «ЭТАЖИ — Новый Уренгой» Татьяна Блынская.

По словам собеседника, сегодня в базе компании всего два таунхауса на продажу. Стоимость одного — 18 млн рублей за 192 квадратных метра, второго — 16,3 млн рублей за 166 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. Тенденцию к снижению стоимости коммерческих помещений в газовой столице Ямала зафиксировали аналитики Restate.