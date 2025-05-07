ГАИ предупредила о рейдах в Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции усилят надзор за водителями во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. За порядком будут следить более тысячи инспекторов ДПС, рассказал замначальника управления ГАИ по региону Денис Митряшов.
«Мы усилим надзор за дисциплиной водителей и примем дополнительные меры по обеспечению безопасности на автодорогах. Наш приоритет — предупреждение любых правонарушений и снижение рисков аварийных ситуаций», — сказал он в ходе пресс-конференции ТАСС.
Ведомство рассчитывает на поддержку граждан и просит своевременно сообщать о фактах грубых нарушений ПДД. «Ситуация требует повышенного внимания от всех участников дорожного движения», — отметил Митряшов.
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