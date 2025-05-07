Собянин раскрыл детали атаки украинским дроном

Российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают экстренные службы.
Ранее силы ПВО уже неоднократно отражали атаки беспилотников на столицу. В ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
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