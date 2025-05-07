Собянин раскрыл детали атаки украинским дроном

Собянин: российские ПВО отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву
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Собянин заявил, что атака ВСУ на Москву успешно предотвращена
Собянин заявил, что атака ВСУ на Москву успешно предотвращена Фото:

Российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.  Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают экстренные службы. 

Ранее силы ПВО уже неоднократно отражали атаки беспилотников на столицу. В ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших  зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. 

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Российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских БПЛА, летевших на Москву. В данный момент на местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.  Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают экстренные службы.  Ранее силы ПВО уже неоднократно отражали атаки беспилотников на столицу. В ночь на 7 мая было уничтожено 19 БПЛА, следовавших к Москве с разных направлений. При этом разрушений и пострадавших  зафиксировано не было. Тем не менее в четырех столичных аэропортах из-за угрозы атаки беспилотников вводились временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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