Собянин: силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили еще десять беспилотников, которые двигались в сторону Москвы с разных направлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — написал Собянин.
По информации мэра, все инциденты произошли без последствий для жителей и городской инфраструктуры. На каждый из случаев оперативно прибыли специалисты экстренных служб для обследования территорий и обеспечения безопасности на местах падения обломков.
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