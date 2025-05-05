05 мая 2025

Собянин: силы ПВО уничтожили еще десять БПЛА, летевших на Москву

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Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников
Силами ПВО Минобороны уничтожено ещё десять беспилотников Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили еще десять беспилотников, которые двигались в сторону Москвы с разных направлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале. 

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — написал Собянин.

По информации мэра, все инциденты произошли без последствий для жителей и городской инфраструктуры. На каждый из случаев оперативно прибыли специалисты экстренных служб для обследования территорий и обеспечения безопасности на местах падения обломков.

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Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили еще десять беспилотников, которые двигались в сторону Москвы с разных направлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.  «Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — написал Собянин. По информации мэра, все инциденты произошли без последствий для жителей и городской инфраструктуры. На каждый из случаев оперативно прибыли специалисты экстренных служб для обследования территорий и обеспечения безопасности на местах падения обломков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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