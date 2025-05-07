Путин взял с собой Кадырова на переговоры с президентом Венесуэлы. Видео

Кадыров: мне выпала честь побывать на переговорах Путина и Мадуро
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Кадыров побывал на встрече Мадуро и Путина
Кадыров побывал на встрече Мадуро и Путина Фото:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал сам Кадыров. 

«Выражаю глубокую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность принять участие в этой встрече. Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене», — написал Кадыров в своем telegram-канале. 

В ходе встречи, по словам Кадырова, были рассмотрены основные направления развития двустороннего сотрудничества. Особое значение было придано вопросам энергетики, здравоохранения, фармацевтической отрасли, транспортной сферы, а также гуманитарных контактов. Кроме того, отдельное внимание уделялось перспективам реализации совместных образовательных программ и организации обменов между государствами.

По результатам переговоров обе стороны выразили готовность заключить межгосударственное соглашение о стратегическом партнерстве, рассчитанное на долгосрочную перспективу.

Как отметил руководитель Чечни, президент Мадуро подчеркнул высокий уровень взаимопонимания между странами и выразил благодарность России за оказываемую поддержку. Российская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества на основе равноправия и доверия.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал сам Кадыров.  «Выражаю глубокую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность принять участие в этой встрече. Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене», — написал Кадыров в своем telegram-канале.  В ходе встречи, по словам Кадырова, были рассмотрены основные направления развития двустороннего сотрудничества. Особое значение было придано вопросам энергетики, здравоохранения, фармацевтической отрасли, транспортной сферы, а также гуманитарных контактов. Кроме того, отдельное внимание уделялось перспективам реализации совместных образовательных программ и организации обменов между государствами. По результатам переговоров обе стороны выразили готовность заключить межгосударственное соглашение о стратегическом партнерстве, рассчитанное на долгосрочную перспективу. Как отметил руководитель Чечни, президент Мадуро подчеркнул высокий уровень взаимопонимания между странами и выразил благодарность России за оказываемую поддержку. Российская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества на основе равноправия и доверия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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