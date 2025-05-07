Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что побывал на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал сам Кадыров.
«Выражаю глубокую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за возможность принять участие в этой встрече. Такие мероприятия позволяют изнутри видеть, как формируется ответственная внешняя политика и как укрепляются позиции нашей страны на международной арене», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
В ходе встречи, по словам Кадырова, были рассмотрены основные направления развития двустороннего сотрудничества. Особое значение было придано вопросам энергетики, здравоохранения, фармацевтической отрасли, транспортной сферы, а также гуманитарных контактов. Кроме того, отдельное внимание уделялось перспективам реализации совместных образовательных программ и организации обменов между государствами.
По результатам переговоров обе стороны выразили готовность заключить межгосударственное соглашение о стратегическом партнерстве, рассчитанное на долгосрочную перспективу.
Как отметил руководитель Чечни, президент Мадуро подчеркнул высокий уровень взаимопонимания между странами и выразил благодарность России за оказываемую поддержку. Российская сторона, в свою очередь, подтвердила заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества на основе равноправия и доверия.
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