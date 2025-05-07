В Сургуте перенесли концерт Макана

В Сургуте (ХМАО) перенесли концерт исполнителя Macan (настоящее имя Андрей Косолапов — прим.ред.). Подтверждающее сообщение от организаторов имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и высокой загруженностью Ледового Дворца Спорта, мы вынуждены перенести концерт MACAN, запланированный на 10 мая 2025 года в Сургуте. Новую дату постараемся объявить в ближайшее время. Билеты обменивать не нужно, они будут действительны на новую дату», — следует из сообщения.
Слухи об отмене концерта поползли среди фанатов еще до официального объявления организаторов. Продажи билетов внезапно прекратились.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!