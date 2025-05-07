В Сургуте перенесли концерт Макана

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Новую дату концерта обещают вскоре объявить
Новую дату концерта обещают вскоре объявить Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В Сургуте (ХМАО) перенесли концерт исполнителя Macan (настоящее имя Андрей Косолапов — прим.ред.). Подтверждающее сообщение от организаторов имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и высокой загруженностью Ледового Дворца Спорта, мы вынуждены перенести концерт MACAN, запланированный на 10 мая 2025 года в Сургуте. Новую дату постараемся объявить в ближайшее время. Билеты обменивать не нужно, они будут действительны на новую дату», — следует из сообщения.

Слухи об отмене концерта поползли среди фанатов еще до официального объявления организаторов. Продажи билетов внезапно прекратились.

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В Сургуте (ХМАО) перенесли концерт исполнителя Macan (настоящее имя Андрей Косолапов — прим.ред.). Подтверждающее сообщение от организаторов имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы и высокой загруженностью Ледового Дворца Спорта, мы вынуждены перенести концерт MACAN, запланированный на 10 мая 2025 года в Сургуте. Новую дату постараемся объявить в ближайшее время. Билеты обменивать не нужно, они будут действительны на новую дату», — следует из сообщения. Слухи об отмене концерта поползли среди фанатов еще до официального объявления организаторов. Продажи билетов внезапно прекратились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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