Фанаты Макана подняли панику из-за слухов об отмене концерта рэпера в Сургуте

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В Сургуте поползли слухи об отмене концерта Макана
В Сургуте поползли слухи об отмене концерта Макана Фото:

Фанаты исполнителя Macan (настоящее имя Андрей Косолапов — прим.ред.) паникуют из-за слухов об отмене концерта в Сургуте. Рэпер должен выступить в городе 10 мая, однако за несколько дней до концерта организаторы остановили продажи билетов.

«Местные СМИ сообщили, что концерт Macan в Сургуте оказался под угрозой срыва. Но официальных заявлений от организаторов не было. Не приходили и уведомления от сервис, через который покупали билеты», — рассказали URA.RU сургутянка, собирающаяся на концерт.

В чате фанатов тем временем разразилась паника: поклонники из других городов ХМАО переживают, что напрасно купили билеты. На сайте рэпера Сургут по-прежнему числится в гастрольном графике, однако при покупке приобрести билет, появляется сообщение: продажи временно остановлены организатором. «Возможно, продажи закрыли, чтобы пересчитать количество проданных билетов. Говорят, кто-то столкнулся с проблемой, якобы после покупки в билете не было указано место», — предположили югорчане.

Корреспондент агентства попросил прокомментировать ситуацию организаторов концерта и представителей артиста. Ответ пока что не поступил. На звонок журналиста не ответили и в Ледовом дворце спорта, где запланирован концерт.

Вечером 7 мая Macan должен был выступить в Екатеринбурге. Но за два часа до концерта людей эвакуировали из здания «Екатеринбург-ЭКСПО». Как рассказал очевидец, в выставочный центр поступило сообщение о минировании.

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Фанаты исполнителя Macan (настоящее имя Андрей Косолапов — прим.ред.) паникуют из-за слухов об отмене концерта в Сургуте. Рэпер должен выступить в городе 10 мая, однако за несколько дней до концерта организаторы остановили продажи билетов. «Местные СМИ сообщили, что концерт Macan в Сургуте оказался под угрозой срыва. Но официальных заявлений от организаторов не было. Не приходили и уведомления от сервис, через который покупали билеты», — рассказали URA.RU сургутянка, собирающаяся на концерт. В чате фанатов тем временем разразилась паника: поклонники из других городов ХМАО переживают, что напрасно купили билеты. На сайте рэпера Сургут по-прежнему числится в гастрольном графике, однако при покупке приобрести билет, появляется сообщение: продажи временно остановлены организатором. «Возможно, продажи закрыли, чтобы пересчитать количество проданных билетов. Говорят, кто-то столкнулся с проблемой, якобы после покупки в билете не было указано место», — предположили югорчане. Корреспондент агентства попросил прокомментировать ситуацию организаторов концерта и представителей артиста. Ответ пока что не поступил. На звонок журналиста не ответили и в Ледовом дворце спорта, где запланирован концерт. Вечером 7 мая Macan должен был выступить в Екатеринбурге. Но за два часа до концерта людей эвакуировали из здания «Екатеринбург-ЭКСПО». Как рассказал очевидец, в выставочный центр поступило сообщение о минировании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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