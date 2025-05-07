Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Российский лидер Владимир Путин и президент Николас Мадуро заключили соглашение, предусматривающее стратегическое партнерство и расширение сотрудничества между двумя государствами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Церемония подписания [договора] прошла по итогам российско-венесуэльских переговоров в рамках официального визита президента этой страны в РФ», — сообщили в пресс-службе. Их слова передает Интерфакс.
Документ ориентирован на стратегическое сотрудничество и определяет фундаментальные принципы равноправного и доверительного партнерства в приоритетных сферах. В числе основных направлений — развитие устойчивого политического диалога, а также углубление взаимодействия и согласование позиций в ООН и на других международных форумах. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Также договор охватывает и такие направления как сотрудничество по вопросам глобальной и региональной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, борьба с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Закрепляется курс на наращивание кооперации в области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры», — сказал Ушаков.
Ранее Николас Мадуро рассказал о крепкой дружбе Венесуэлы и России. Он отметил, что отношения между двумя странами прошли проверку временем.
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