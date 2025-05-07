В ХМАО нефтяник облил зеленкой профсоюзного лидера в отместку за деда-ветерана

Сотрудник НГДУ «Талаканнефть» (ПАО «Сургутнефтегаз) Максим Бездидько устроил скандал в офисе компании, вылив зеленку на профсоюзного лидера Вячеслава Чичкина. Причиной конфликта стал отказ разместить фотографию деда Бездидько – ветерана Великой Отечественной войны на корпоративном стенде к 9 мая. Об этом URA.RU рассказал сам инициатор конфликта.
«Я принял решение, что таких людей нужно наказывать. Взял зеленку и зашел к нему в кабинет», — заявил Бездидько. По его словам, Чичкин отказался повесить фото деда, участника Сталинградской битвы, аргументируя это тем, что Максим не является членом профсоюза. «Фотография деда есть на стене памяти в Волгограде. А тут какой-то начальник профкома решил, что он недостоин», — добавил сотрудник. Бездидько сразу после этого ушел на больничный и заявил, что готов к любым последствиям, вплоть до увольнения.
Чичкин написал заявление в полицию, однако оперативно получить его комментарий не удалось, он не ответил на звонки по номеру телефона, указанному на сайте. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее.
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