В ХМАО нефтяник облил зеленкой профсоюзного лидера в отместку за деда-ветерана

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Нефтяник из ХМАО вылил зеленку на профсоюзного лидера из-за фото деда
Нефтяник из ХМАО вылил зеленку на профсоюзного лидера из-за фото деда Фото:

Сотрудник НГДУ «Талаканнефть» (ПАО «Сургутнефтегаз) Максим Бездидько устроил скандал в офисе компании, вылив зеленку на профсоюзного лидера Вячеслава Чичкина. Причиной конфликта стал отказ разместить фотографию деда Бездидько – ветерана Великой Отечественной войны на корпоративном стенде к 9 мая. Об этом URA.RU рассказал сам инициатор конфликта.

«Я принял решение, что таких людей нужно наказывать. Взял зеленку и зашел к нему в кабинет», — заявил Бездидько. По его словам, Чичкин отказался повесить фото деда, участника Сталинградской битвы, аргументируя это тем, что Максим не является членом профсоюза. «Фотография деда есть на стене памяти в Волгограде. А тут какой-то начальник профкома решил, что он недостоин», — добавил сотрудник. Бездидько сразу после этого ушел на больничный и заявил, что готов к любым последствиям, вплоть до увольнения.

Чичкин написал заявление в полицию, однако оперативно получить его комментарий не удалось, он не ответил на звонки по номеру телефона, указанному на сайте. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее.

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Сотрудник НГДУ «Талаканнефть» (ПАО «Сургутнефтегаз) Максим Бездидько устроил скандал в офисе компании, вылив зеленку на профсоюзного лидера Вячеслава Чичкина. Причиной конфликта стал отказ разместить фотографию деда Бездидько – ветерана Великой Отечественной войны на корпоративном стенде к 9 мая. Об этом URA.RU рассказал сам инициатор конфликта. «Я принял решение, что таких людей нужно наказывать. Взял зеленку и зашел к нему в кабинет», — заявил Бездидько. По его словам, Чичкин отказался повесить фото деда, участника Сталинградской битвы, аргументируя это тем, что Максим не является членом профсоюза. «Фотография деда есть на стене памяти в Волгограде. А тут какой-то начальник профкома решил, что он недостоин», — добавил сотрудник. Бездидько сразу после этого ушел на больничный и заявил, что готов к любым последствиям, вплоть до увольнения. Чичкин написал заявление в полицию, однако оперативно получить его комментарий не удалось, он не ответил на звонки по номеру телефона, указанному на сайте. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали уточнить информацию и прокомментировать позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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